Коледният базар пред НДК е увредил настилката

Коледния базар пред НДК

Има счупени и повредени плочки

Настилката в района на НДК е частично увредена след провеждането на фестивала Christmas Fest - традиционния коледен базар, показа проверка. Инспекцията е извършена през изминалата седмица съвместно от представители на район Триадица, Дирекция "Зелени системи" и ОП "Паркове и градски градини" по инициатива на районния кмет Димитър Божилов. На терен са били и представители на фирмата – организатор на събитието, съобщиха от района.

Установени са счупени и увредени плочки от настилката пред НДК. Те ще бъдат подменени при първа възможност, като ремонтът ще е съобразен с метеорологичните условия.

Представителите на различните институции отбелязаха необходимостта от регламент с ясни технически изисквания и условия за допускане на МПС, които превозват техниката за събитията, за да не се допускат в бъдеще увреждания на настилката в района.

