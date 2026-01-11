Васил Терзиев не вижда доверието към него да спада заради кризата с боклука

Не смятам. Има критика. На места е обоснована, много пъти - не. Пробват да покажат нещо като политически спор, но то не е такъв, има сблъсък на хора, които са свикнали винаги всичко да им се получава, не са свикнали да им се казва "не". Така кметът на София Васил Терзиев отговори дали чувства спад на доверието към себе си заради кризата с боклука в София в интервю на Лора Крумова по Нова тв.

Той изчисли, че ако общината беше подписала неизгодните договори с фирмите, участвали в обществените поръчки, това би струвало допълнителни 400 млн. лева на града - колкото ще са нужни за 40 нови детски градини за 8000 деца, а на едно домакинство би му се наложило да плаща средно около 1000 лв. такса за битови отпадъци, след като влезе в сила правилото "замърсителят плаща".

Обясни, че засега "резултатът е 0:7" в полза на общината - няма нито един сключен договор с фирмите, които според него са опитвали да рекетират местната власт с твърде високи заложени цени за чистене. Районите са разделени на седем зони за чистене.

Разбира се, че имаме план - да довършим започнатото. Рекетьорски цени няма да приемаме. Има снегопочистване във всички райони, има сравнително добро сметоизвозване, посочи Терзиев. Призна, че проблем има в една зона - третата, в която влизат "Слатина", "Подуяне" и "Изгрев".

В "Люлин" не е чудесна ситуацията, но върви към стабилизиране, смята кметът. Очаква обаче всичко да е наред до края на януари. Терзиев вметна, че районният кмет на "Люлин" обаче "винаги е на контра" и двамата трудно си говорели. През изминалите дни доброволци чистиха в "Люлин", общината им благодари за подкрепата и пусна снимки преди и след. Видя се, че някои кофи са били изключително заринати с боклук. Жители на района разказват, че има контейнери, които не са били чистени още от преди празниците.

Извинявам се за неудобството. Не се събуждам с мисълта да има такива гледни пред домовете, знам, че не е приятно. Ще реша тази криза, колкото и да не им се вярва на моите критици и душмани. Но да използваме тази криза, за да се научим, че цветните кофи са нашия най-добър приятел. Това е свързано с това да плащаме по-малко, обърна се кметът към софиянци с апел да изхвърлят разделно. Благодари за доверието и търпението и обеща скоро кризите да свършат. Призова хората освен да рециклират, да чистят снега пред блоковете си, защото е тяхно задължение.