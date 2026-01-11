ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Хамас": Ще разпуснем правителството в Газа, когат...

Студ и вятър край морето, но в Ахтопол сърфисти порят вълните (Видео)

Тони Щилиянова

[email protected]

Снимки и видео: Авторът

Студ и вятър сковаха Южното Черноморие, но в Ахтопол сърфисти пореха вълните в неделя следобед въпреки почти минусовите температури, видя екип на "24 часа".

Четирима-петима търсачи на силни усещания опитваха да яхнат вълната край Ахтополския фар, въпреки че температурата на въздуха бе 0 градуса и на моменти прехвърчаха снежинки.

Мястото не е случайно, защото там вълната се завихря и е истинско предизвикателство за сърфистите. През лятото те се стичат в Ахтопол от цялата страна, а местните са свикнали с тях и отдавна ги приемат като част от облика на очарователното южняшко градче.

През зимата обаче са рядка гледка, макар бдителни граждани да твърдят, че и през декември - малко преди Коледа, също е имало сърфисти в морето край стария ахтополски фар.

