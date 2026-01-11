59-годишен мъж е загинал на път за болницата след катастрофата край Разград

59-годишен мъж е загинал след катастрофата на пътя между Разград и Попово. На място са дошли екипи на полицията и Спешна помощ, но човекът е издъхнал на път за болницата.

Инцидентът е станал в района на бившия военен лагер. Около 16 часа автомобил "Форд Галакси", управляван от 34-годишен водач от село Благоево, който пътува от Разград към селото, навлязъл в насрещното платно и се ударил в идващия откъм Благоево джип "Мерцедес", шофиран от 41-годишен разградчанин. Загиналият пътник е бил на задната седалка във форда. Към момента се изяснява състоянието на шофьора и 13-годишния му син, който е бил на предната седалка. Водачът на мерцедеса и съпругата му, която също е била в колата, са с контузни рани, но без опасност за живота.

Извършва се оглед на местопроизшествието за изясняване на обстоятелствата, довели до катастрофата. Пътят е затворен за движение. Обходният маршрут за всички превозни средства е през село Балкански, пише БТА.

В началото на седмицата главният път след Цар Калоян в посока Русе временно бе затворен за движение след пътен инцидент.