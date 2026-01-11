Крум Зарков: Има риск от блокаж - Радев да не намери служебен премиер

Юристът би се кандидатирал за лидер на БСП

Май няма мисъл. Така бившият правосъден министър и бивш секретар на президента по правните въпроси Крум Зарков перефразира заключението, че май няма кандидати за служебен кабинет. Хората, писали конституцията през 1991 г., са заложили този независим институт, преди две години това се обърка и няма хора, които да отговарят на изискването за равна отдалеченост от политическите сили, защото потенциалните служебни премиери от списъка са излъчени от Народното събрание, обясни той.

По-малкият проблем е, че това обезсмисля института на служебното правителство така, както е заложен - за равна отдалеченост в момент на политическа криза, за да преведе страната през нея. По-големият проблем е рискът от блокаж, коментира юристът в "120 минути" по Би Ти Ви.

Според новия текст от конституцията президентът не може да насрочи изборите, докато не назначи служебен кабинет. И може да имаме едновременно правителство в оставка и невъзможност да проведем избори, каза Зарков. Да, няма да останем без правителство, но ще останем в перманентна политическа криза, заключи той.

Андрей Гюров към момента отговаря на изискванията на "домовата книга" - отстранен е от функцията подуправител на БНБ, но не е отстранен от длъжността. Но ако президентът го посочи, над това действие ще витае юридически, а и политически риск. Юридическият е, че такъв президентски указ може да бъде оспорен пред Конституционния съд, обясни Зарков. Иначе самото отстраняване на Гюров той коментира като "афера, съшита с бели конци".

Струва ми се, че Гюров е опция за държавния глава, която обаче крие рискове, обобщи бившият президентски правен секретар.

Румен Радев може да покани всички на разговор, може да покани само този, когото е избрал, а може и просто да връчи мандата за служебен кабинет на някой от списъка, независимо дали иска, изреди юристът.

Два пъти КС беше сезиран за конституционните помени и в два различни състава той не можа да реши въпроса. Това не е най-славния момент в историята му, коментира Зарков. Съдът би могъл да бъде сезиран отново и няма срок за произнасянето - сам си определя сроковете. Въпросът, е, че всички конституционни съдии в момента вече са се произнесли по този казус, няма конюнктура, която ни кара да мислим, че всеки един от тях ще погледне по друг начин на вече поставян въпрос. Или поне не преди да минем за трети път по тези нови текстове. Така Крум Зарков обясни защо не вижда вероятност КС да излезе със становище, преди президентът да насрочи дата на новите избори.

Прави ли президентът Румен Радев партия, бившият му секретар нямал отговор. Очевидно има необходимост от новост в политическата ни система, защото тя не функционира. Не само нов играч, въпреки че няма лошо, но ново поведение и при старите, каза той. 40% от хората искат нов играч, защото са абсолютно разочаровани от старите, допълни Зарков. Невъзможността на политическите партии да си свършат работата илюстрира и с това, че не могат да сменят ВСС с изтеклия мандат.

В БСП е ясно какво трябва да се направи, защото лавината върви надолу. Тя направи ход, свика конгрес - показа някакво осъзнаване, адекватно действие. Аз съм делегат и ще отида на конгреса. Вече не става дума за един или друг председател, а за оцеляване на лявото в България, което е въпрос от национално значение, коментира Зарков.

А на въпроса той ще се кандидатира ли за лидер на БСП, отговори: Аз имам амбиции, но те са свързани не с личната ми позиция в партията, а с позицията на партията ми в обществото. И ако мога да допринеса, бих.