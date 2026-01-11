ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Хамас": Ще разпуснем правителството в Газа, когат...

Времето София -6° / -6°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22069773 www.24chasa.bg

Столичната община глобила 46 търговци - не изчистили снега от тротоарите си

1920
Снегорин чисти улиците в София. Снимка: Столична Община

Столичната община е глобила 46 търговци, които не са изчистили тротоарите пред обектите си след първия снеговалеж. Търговците са длъжни да чистят снега пред магазините си, както и хората да привеждат във вид тротоарите пред блоковете или къщите си.

"Чистият град е обща отговорност!", пишат от общината.

Снощи 130 снегорина са били в пълна готовност през нощта, за да осигурят проходимостта на столицата. Машините обработвали урбанизираната територия на града, двата пътя в Природен парк "Витоша", Южната дъга на Околовръстния път.

Първата обработка започнала в по-високите районите "Витоша", "Банкя", "Овча купел" и "Панчарево", като приоритетни са били улиците с градски транспорт и ключови вътрешноквартални участъци. В момента 61 снегорина са на терен в кварталите, където снеговалежът продължава. Ситуацията на Витоша е спокойна, а пътищата "Бояна – Златни мостове" и "Драгалевци – Алеко" са отворени за движение. Всеки уикенд пътищата в парка са затворени за автомобили от 10 до 15 ч. Вместо това може да се придвижвате с градския транспорт.

Екипите на Столичния инспекторат продължават да следят обстановката и при нужда ще се извършват допълнителни обработки, уверяват от общината. В природния парк обработките са само с пясък с оглед съхраняване на околната среда.

Пътищата "Бояна – Златни мостове" и "Драгалевци – Алеко" са отворени за движение.
Пътищата "Бояна – Златни мостове" и "Драгалевци – Алеко" са отворени за движение. Снимка: Столична Община

Снегорин чисти улиците в София.
Пътищата "Бояна – Златни мостове" и "Драгалевци – Алеко" са отворени за движение.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: В задния двор на Тръмп нищо ново