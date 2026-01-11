Столичната община глобила 46 търговци - не изчистили снега от тротоарите си

Столичната община е глобила 46 търговци, които не са изчистили тротоарите пред обектите си след първия снеговалеж. Търговците са длъжни да чистят снега пред магазините си, както и хората да привеждат във вид тротоарите пред блоковете или къщите си.

"Чистият град е обща отговорност!", пишат от общината.

Снощи 130 снегорина са били в пълна готовност през нощта, за да осигурят проходимостта на столицата. Машините обработвали урбанизираната територия на града, двата пътя в Природен парк "Витоша", Южната дъга на Околовръстния път.

Първата обработка започнала в по-високите районите "Витоша", "Банкя", "Овча купел" и "Панчарево", като приоритетни са били улиците с градски транспорт и ключови вътрешноквартални участъци. В момента 61 снегорина са на терен в кварталите, където снеговалежът продължава. Ситуацията на Витоша е спокойна, а пътищата "Бояна – Златни мостове" и "Драгалевци – Алеко" са отворени за движение. Всеки уикенд пътищата в парка са затворени за автомобили от 10 до 15 ч. Вместо това може да се придвижвате с градския транспорт.