Омбудсманът: Президентът не ме е търсил за служебен премиер. Бих отишла, но за да откажа

Президентът Румен Радев не е търсил омбудсманката Велислава Делчева, за да я покани на разговор за служебен премиер. Тя е една от десетимата възможни според последните промени в конституцията. Ако той я потърси, тя би отишла, но за да му откаже.

Не, все още не съм говорила с президента, не съм получила такава покана от него. Ако ме покани, ще отида и ще обясня още веднъж моята позиция защо не трябва омбудсманът да бъде служебен премиер, отговори тя дали вече президентът я е потърсил пред bTV.

Позицията ми е същата, убедена съм, че омбудсманът трябва да е независим от останалите власти, посочи тя. Обясни, че комитетът на ООН е излязъл с препоръка институцията да бъде извадена от т.нар. домова книга. Делчева стана омбудсман преди пет месеца и още в първото си интервю заяви, че омбудсманът няма място в този списък. Наскоро отново потвърди, че не би приела, защото това би нарушило независимостта ѝ.

Самата промяна на позицията представлява конфликт. Не виждам защо омбудсманът и заместник-омбудсманът трябва да са в този списък, обясни тя.

"Всички сме наясно, че чл. 99 (б.а - от конституцията) прави проблем, защото голяма част от потенциалните кандидати по една или друга причина не желаят да стават служебни премиери. Така че това със сигурност трябва да е следваща стъпка и ще направя всичко възможно това да се случи", отговори тя трябва ли парламентът отново да промени конституцията, така че да промени списъка с потенциални служебни премиери.

Утре в 10 ч ГЕРБ ще се явят в президентството, за да получат отново първия мандат. Те обаче вече предупредиха, че ще го върнат празен. После следват вторите ПП-ДБ, които също няма да преговарят за ново правителство в рамките на 51-я парламент.

Действа се на парче. Все повече квартали ще останат без договори за събиране на боклука. Имаме информация, че Столичната община опитва през общинските фирми да се събира боклука, но очевидно това не е достатъчно, каза тя за кризата със сметосъбирането в София. По-рано днес пред Нова тв кметът Васил Терзиев увери, че има решение на проблема и работи за него, както и че очаква ситуацията в "Люлин" да бъде овладяна до края на седмицата. Днес сутринта имаше протестна акция, при която софиянци изхвърлиха боклука си пред общината.