Радев връчва първия мандат за съставяне на правителство на ГЕРБ-СДС

Президентът Румен Радев ще връчи мандат за съставяне на правителство на кандидата за министър-председател, излъчен от най-голямата парламентарна група в 51-вото Народно събрание - тази на ГЕРБ-СДС.

С връчването на първия проучвателен мандат започва конституционната процедура за съставяне на редовно правителство. Ако кандидатът успее да събере парламентарна подкрепа, той ще предложи структура и състав на Министерския съвет за гласуване в Народното събрание.

Очакванията обаче са, че ГЕРБ веднага ще върне мандата неизпълнен. По време на консултациите при Радев Деница Сачева заяви, че партията няма да прави опит за формиране на правителство в този парламент.

Ако ГЕРБ-СДС върне мандата, президентът ще трябва да връчи папката на втората по големина парламентарна група - "Продължаваме промяната - Демократична България".

След оставката на кабинета "Желязков" и от ГЕРБ, и от ПП-ДБ заявиха, че няма да правят опити за сформиране на ново правителство в този парламент.