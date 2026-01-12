ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Младежи опитаха да пазаруват с фалшиви евробанкнот...

Скиор загина в Пирин

снимка; pixabay

Той е е бил без предпазна каска

55-годишен скиор загина в Пирин. Сигналът до Планинската спасителна служба е получен в следобедните часове вчера. По първоначалната информация от ПСС, скиор на около 55 години е излязъл извън пистите и заради лошите метеорологични той се е подхлъзнал и при лошия терен е ударил главата си, съобщава БНТ.

От ПСС потвърдиха, че той е загинал на място. Скиорът е бил без предпазна каска. Няколко екипа на ПСС веднага са реагирали на сигнала, но са констатирали смъртта. Той е български гражданин, на около 55 години.

снимка; pixabay

