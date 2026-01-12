Калоян Паргов: Зафиров влезе в кабинет 222, за да търси подкрепа за социален бюджет

Атанас Зафиров търсеше подкрепа социалният пакет да остане и във втория бюджет - и от Борисов, и от Пеевски, и от Тошко Йорданов. Обяснил им е, че в противен случай БСП ще напусне коалицията. Това каза Калоян Паргов за снимката, на която се вижда как председателят на БСП влиза в кабинет 222 - на Делян Пеевски. Трябваше обаче да се даде това обяснение на обществото.

Имахме желание да покажем, че БСП може да влияе и да наложи програмата си. 36% от нашата програма се изпълни. Търсихме различни варианти на подкрепа за това и само с 19 депутата успяхме да прокараме много неща. Един от компромисите ни е за Еврозоната. Ние настоявахме за темата Украйна и реакторите и успяхме да променим решения по тази тема, допълни Паргов в ефира на Би Ти Ви.

Според мен е рисковано преди избори да има конгрес. Атанас Зафиров трябва да реши за себе си иска ли да мине през всичко това, предстои му вот на доверие, защото има точка дали да се прекрати предсрочно мандата му. Има електорален спад на БСП. На националния съвет управлението беше оценено като лошо, а работата на министрите - като добра. Това противоречие ще се дискутира на конгреса. Според мен това управление прекали с катеренето по гърбовете, вместо решенията да се взимат на коалиционния съвет, каза Паргов.

И отговори на критиката на Сергей Станишев - БСП влезе в коалиция като третостепенен фактор, за съжаление, но ние влязохме с нашата програма. Дали добре е артикулирана - може би не, след като опитен политик като Станишев не го е разбрал. Това трябва да се отчете като пропуск.

Паргов беше категоричен, че ако Румен Радев влезе в политиката, той със сигурност би бил партньор. "Той е нашият президент и не можем да се отречем от него. Не сме се карали, говорим си. Той не дава отговори за политическия си проект".

Няма значение на кого ще даде третия мандат, всички ще го върнат. БСП иска бързи избори - с преспи, снеговалежи, ние сме партизантска партия. Трябва да има промени в изборния кодекс, големият проблем е достоверността при преброяването. Ще подкрепим и нов тип машинно отчитане, тип сканиране, за да елиминираме човешкия фактор, каза още Паргов.

Той призна, че когато са заговорили за данъчно-осигурителни промени, не са преценили, че моментът не е подходящ при влизането в Еврозоната.