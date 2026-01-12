Неучебен ден е в общините Русе, Иваново и Сливо поле

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Заради ниските температури в общините Русе, Иваново и Сливо поле ще бъде неучебен ден, а всички общински паркинги ще бъдат безплатни. Има и селища без ток.

След обилния снеговалеж през почивните дни снежната покривка в региона надхвърли 20 сантиметра. На места в Русенско имаше прекъсвания на електрозахранването, като няколко населени места останаха без ток за часове. Към момента всички аварии са отстранени.

"Обстановката е спокойна при зимни условия. Републиканската пътна мрежа е почистена до асфалт", заяви областният управител на Русе Драгомир Драганов пред БНТ.

Той уточни, че през нощта временно е бил затворен пътят между Бяла и село Копривец заради аварирали тежкотоварни автомобили, но след почистване движението е възстановено. "Дунав мост" е отворен, като преминаването на тежкотоварните автомобили се извършва с ограничение на скоростта до около 20 км/ч. Към момента няма населени места без ток или вода.

Пътният експерт инж. Свилен Костадинов обясни, че пътят Русе–Бяла често се затваря превантивно при влошени зимни условия заради интензивния трафик на тежкотоварни камиони.

"При загуба на устойчивост тези превозни средства блокират платното, което затруднява движението и създава риск за пътуващите", посочи той.

В Русенско са разкрити четири кризисни пункта за бедстващи пътници по основните пътни артерии Русе–София, Русе–Варна и Русе–Силистра. Директорът на БЧК – Русе Антоанета Ябанозова заяви, че пунктовете са напълно подготвени и заредени с храни, топли напитки, одеяла и хигиенни материали. Към момента няма подадени сигнали за нуждаещи се, но организацията е в пълна готовност. При необходимост гражданите могат да подадат сигнал чрез телефон 112.

Тази сутрин в региона работят 27 снегопочистващи машини, няма затворени пътища, а по-късно днес ще бъде взето решение дали неучебният ден да бъде удължен и за утре.

Авария спря тока в няколко населени места в област Монтана тази нощ. Без електричество останаха и част от домакинствата в квартал "Кошарник" в Монтана.

Според информация от сайта на ЕРМ-Запад, вероятно се касае за проблем в далекопровод или основно електроразпределително съоръжение. Засегнати са Горна и Долна Вереница, Монтана, Винище и Горно Церовене.

Времето ще бъде много студено - около минус 14-15 градуса и ще има силен леден вятър. Има рисковете от измръзване и заледявания.