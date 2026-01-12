Политолози: Машинният вот е най-прозрачен

Моето мнение е като човек, който е правил изори, най-малко съмнение имаше, когато изборите бяха машинни. Купеният вот може да е само с хартия. Това коментира по Нова телевизия бившият евродепутат Петър Витанов.

"Най-прозрачните изборибяха, когато беше проведено машинно гласувано през 2021 г. Не мисля обаче, че ще има политическа воля да се предприеме такава стъпка. За прозрачен процес трябва да бъде наситен максимално с наблюдатели. Няма политическа воля от страна на някои партии", допълни политологът Милен Любенов. Според него всичко е в ръцете на хората.

Партиите са субекти със свои интереси. Ясно, че никой няма да си направи ритуално самоубийство по самурайски, променяйки така избирателния закон, че да е в негов ущърб, каза и политологът Росен Стоянов от "Галъп".

"Има потребност от нови политически играчи, това е държавата на временно изпълняващи длъжността. Наблюдавал съм избори от Грузия до Бангладеш. Това, което се случва в България, няма аналог", коментира още Петър Витанов.

2-3 месеца ще работи служебното правителство, докато се проведат изборите, допълни Милен Любенов. Ключовият ще е министърът на вътрешните работи, за да се гарантира честността на изорите, каза още Петър Витанов.