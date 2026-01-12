Улица в София се е превърнала в кално блато, в което всеки ден газят хиляди автомобили. Става въпрос за участък на около 600-700 метра от Околовръстното в квартал „Малинова долина".

От общината обясняват, че това се случва заради многото строежи и измиването на гумите на камионите.

Всичката тази кал и мръсотия се стича по улица „Жак Фардел", по която жители на района излизат всеки ден за работа.

„Имаме шахта. Тя имаше капак, който явно е изместен от камионите. Прибирайки се вечерта късно, тъй като няма осветление и не се вижда нищо, аз попаднах в шахтата с моята кола", разказа жителка на района.

„Ние сме проверили на база публични данни, които са в кадастралните карти, че всички тези улици са вече на 99% почти с публична общинска собственост", каза жител на „Малинова долина".

В района няма и градски транспорт, така че живеещите там трябва да имат автомобили, съобщава Нова тв.

Отговорът на Общината:

„Причината за липсата на изградена инфраструктура е липсата на финансови средства. Ул. „Тодор Недков" в участъка от ул. „проф. Крикор Азарян" до Софийския околовръстен (около 1,3 км) е с изчистена собственост съгласно устройствения план. За реализирането на улицата е необходим бюджет за проектиране и строителство на индикативна стойност над 3 млн. лв.

В рамките на регулацията на улицата преминава голяма съществуваща канализационна комуникация, според нанасянето в кадастъра. Необходимо е изграждането на нова подземна инфраструктура – водопровод, канализация за отвеждане на дъждовни и отпадни води, електроснабдяване, газ, телекомуникации, улично осветление, след което да се извърши асфалтиране.

С разкриването на процедурата за Бюджет 2026 г. на Столична община ще предложим финансирането на етап III от ул. „Едуард Генов", който етап започва от ул. Никола Станчев" и пресича ул. „Тодор Недков" в посока бул. „Св. Климент Охридски". Според решението на СОС и темпа на реализация на този проект е възможна появата на нова комуникационна свързаност между Околовръстното и ул. „Едуард Генов" през участъка между ул. „Жак Фардел" и ул. „Едуард Генов". Позволяваме си да употребим "възможна" поради това, че районната администрация не разполага със собствени приходи.

Във връзка със забелязани нарушения по замърсявания на локалното платно на Софийски околовръстен път – провеждаме акции заедно със Столичен инспекторат и представители на СДВР „Пътна полиция" за санкциониране на нарушителите. Последните двудневни акции се проведоха в края на октомври и началото на декември поради значителни замърсявания по улицата и локалното на Околовръстния път.

Полученото заблатяване при ул. „Жак Фардел" е именно в резултат на измиването на едрогабаритната техника, за да не излизат машините непочистени на Околовръстен път. В момента по договореност с частни инвеститори се изграждат дренажни шахти, за да могат отпадните води да бъдат поети.

Апелираме към местните живущи да проявят търпимост към настоящата ситуация, която предстои да бъде преодоляна. Обръщаме внимание, че брокерите на недвижими имоти не са съгласували с общината екзотичните картинки, с които са рекламирали стоката, която продават, а ако новодомците са закупували недвижимостите си без посещение на място, то изненадата им е разбираема.

„Малинова долина" е квартал в развитие и с бъдеще, но това изисква време.

Във връзка с питания къде се инвестират данъците на гражданите от СО-район „Студентски"

Службата Общински приходи – „Студентски" при Дирекция „Общински приходи" на Столична община е офис на централизираното данъчно звено на Столична община. Данъците, които биват събирани, всеки ден в 17 ч. се изтеглят от сметките на всички данъчни служби в районните администрации към бюджета на Столична община. Тяхното разходване се изпълнява спрямо приетия годишен бюджет от Столичния общински съвет, който взема решение за разходите по финансовата рамка в града.

По възлагане на Столична община е възложено изкърпване на увреден участък от ул. „Тодор Недков" преди Околовръстното.

Защо сгради се въвеждат в експлоатация без да има изградени пътища?

Няма връзка между издаването на разрешение за ползване и наличието на инфраструктура около обекта. Това е факт, след като през 2021 г. Конституционният съд на Република България отмени като противоконституционни следните поправки в Закона за устройство на територията:

Противоконституционните разпоредби от ЗУТ

Чл. 148, ал. 16 Разрешение за строеж в урегулиран поземлен имот се издава само при приложен подробен устройствен план по отношение на регулацията, в т.ч. уличната регулация, свързваща обекта с уличната или пътна мрежа и осигуряваща достъп до съответния поземлен имот. При урегулиран поземлен имот с лице на повече от една улица е достатъчно уличната регулация да е приложена по улицата, по която се осъществява достъпът до строежа.

Чл. 178, ал. 3, т. 5 Строежите не се въвеждат в експлоатация, когато не са изпълнени мероприятията по изграждане на улици, пътища или алеи в териториите със средно и високо застрояване, както и в курортите, ваканционните селища, голф селищата, аквапарковете и в другите територии за рекреационни дейности, свързващи обекта с уличната или пътната мрежа и осигуряващи нормален достъп до съответния поземлен имот.

Конституционният съд, като една от най-висшите институции в държавата, се е произнесъл, че предложените изменения нарушават правата на частната собственост според Конституцията. Обективните следствия от това решение са видими.