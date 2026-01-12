"Маркет линкс": ГЕРБ-СДС с 18%, ПП-ДБ с 14,2%, може да има избори и наесен

ГЕРБ-СДС биха били първа политическа сила с 18,1%, ПП-ДБ събират 14,2%, "Възраждане" са трети с 9,3%. Това показва първото социологическо проучване след падането на кабинета ""Желязков", проведено от "Маркет линкс" по поръчка на bTV.

ГЕРБ винаги е бил над 20%, досега толкова устойчив спад не е имало. ПП са генерирали много малко подкрепа от протеста, но ръстът е реален, защото има увеличение на гласуващите - партията е спечелила 100-120 хил. души. Падането на кабинета не се е отразило на оценката на ГЕРБ. "Има такъв народ" остава далеч под чертата и е един от основните губещи от управлението. Но те и преди това са били под чертата и са излизали, коментира социологът Добромир Живков.

След една сравнително стабилна година без избори нещата бързо се промениха - от една надежда към правителството след 10-тия месец тя изчезна. Първо беше съпротивата срещу еврото през пролетта, а през есента - усещането за корупция и липса на справедливост. Базисният индикатор за оценка на развитие на държавата отива надолу под 70%, очерта картината Живков.

21,7% от хората казват, че ще гласуват, но не са решили още за кого. Около половината чакат нова политическа сила. Определено голяма част от тях биха били мобилизирани от президента Радев. Неговият рейтинг се запазва висок - на 44%. Той е далеч от партиите, без да се поема особена отговорност. Тази позиция е със специфичен статут на одобрение, обясни Живков.

Рейтингът на политическите лидери обаче спадат. При Борисов има драстична загуба на доверие - до 14%, а недоверието към него е 73%. При Асен Василев делът на доверие отново е 14%, а недоверието - 69%. Лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов е подкрепян от 15%. Делян Пеевски е с най-голям процент недоверие - 84%, и с един от най-малките на доверие - 10%. При лидерите на ДБ Ивайло Мирчев и Божидар Божанов цифрите изглеждат съответно 11/ 67% и 9/66%. Слави Трифонов е подкрепян от 6%, 75% не го одобряват. 5% е подкрепата за Атанас Зафиров, неодобрението към него е 69%.

Доверието към парламента също отива към рекордно ниско.

Според социологът последната битка преди изборите ще бъде в изборния кодекс и дали ще се върнат машините. Винаги мнозинството предпочитат машинно гласуване и не вярват в хартиените бюлетини.

47% е нагласата за гласуване - с около 8% повече от лятото, което за декември е високо. Младите са активизирани, но при тях има бързо събуждане, но и бързо разочарование, ако не намерят своя изразител. Съзтезанието на политическите формации е за вота на хората под 30 години и те ще могат да наклонят везните. Не е ясно засега накъде ще се насочат младите, коментира Живков.

Според него все още има потенциал хората да се върнат по площадите. Енергията няма да стихне съвсем докато няма нормализация. Никак не е изключено да има избори и наесен.