Младежи опитаха да пазаруват с фалшиви евробанкнот...

102 евро брои пиян пловдивчанин, буйствал в денонощен магазин

Никола Михайлов

2000
Първо районно управление в Пловдив. Снимка: Никола Михайлов

Полицаи многократно му разпореждали да спре, но той не им обръщал внимание и осъмнал в Първо районно управление

Глоба от 102,26 евро по Указа за борба с дребното хулиганство отнесе пловдивчанин, буйствал посред нощ в нонстоп в кв. "Кючук Париж". 

Около 3,20 ч. на 10 декември служители на частна охранителна фирма били извикани за съдействие в денонощния магазин на ул. "Стефан Стамблов" 50. На място заварили три лица в нетрезво състояние, а при разговор с управителя разбрали, че един от почерпените блъскал по стелажите в магазина и се държал агресивно със служителите. 

Ситуацията забелязали и случайно минаващи по това време оттам служители на Първо районно управление. Те многократно разпореждали устно на нарушителя да се спре, но той не им обръщал внимание. И се наложило да го задържат.

Районният съд в града е преценил, че най-справедливото наказание е парична глоба в близък до минимума размер. 

Първо районно управление в Пловдив.

