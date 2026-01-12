Росен Желязков веднага върна мандата за правителство, ГЕРБ иска избори на 29 март (Видео)

Премиерът в оставка Росен Желязков изненадващо се яви в президентството, за да получи първия мандат за съставяне на правителство. По правило партиите изпращат определения от тях кандидат за министър-председател. Той дойде сам с минута закъснение, получи и веднага върна мандата, каквато беше и предварителната заявка на ГЕРБ.

"Вие проявихте мъдрост и отговорност, като подадохте оставка в резултат на масовите протести, обхванали цялата страна, но обществото ни очаква освен това че свалихте напрежението, да продължите да управлявате отговорно, съгласно всички изискванията на конституцията до влизането в роля на ново служебно правителство. Съгласно чл. 99 от конституцията днес трябва да връча първия мандат на пъвата по численост парламентарна група и по-точно на определения от нея кандидат за министър-председател", започна президентът.

"Групата на ГЕРБ-СДС със свое протоколно решение определи да дойда днес в изпълнение на повелите на конституцията и като определен от парламентарната група кандидат за министър-председател да получа първия проучвателен мандат", каза Желязков и му подаде документът с решението на парламентарната група. Радев веднага му връчи мандата.

"Тези дни се навършва точно една година от момента, в който в тази зала ви връчих успешно съставения от мен кабинет с очакване Народното събрание да го гласува. За тази една година едно правителство, което беше сформирано в духа на конструктивизма в изпълнение на важни стратегически цели за страната беше сформирано. Свърши огромна по обем и значение работа, изпълни своите стратегически цели. Независимо от непопулярността на голяма част от решенията и актовете, които нямаха краткосрочна и средносрочна цел, а гледаха доста по-напред в бъдещето с оглед на устойчивото развитие на българското общество. Това правителство премина през шест вота на недоверие. В момента, в който гражданското общество поиска нова легитимност, правителството, водено от разбирането, което ГЕРБ-СДС винаги е изповядвало, да осигурява стабилност и сигурност, подаде оставка. Това не го разглеждаме като политическо отстъпление, а в рамките на духа на демократичните традиции, които следваме последните три десетилетия, а именно устойчиво развитие на България, избягване на всяко разделение в обществото в името на търсенето на благоденствието на българския народ. Политическото его в такива моменти е на последно място, винаги съм изповядвал това разбиране. Затова когато нашият дълг беше оформен в стратегическия документ - програма на кабинета, основните цели бяха изпълнени, преценихме, че кризата не бива да става институционална и политическа. Ние сме последователна и предвидима партия, затова днес ще върна мандата като неуспешен, с което ще дам възможност да се развие конституционната процедура", каза Желязков.

"Много е важно изборите да бъдат колкото се може по-скоро, съобразявайки и времето, в което ще се проведат, но в края на март, в зависимост от парламентарната процедура, е един подходящ момент. Предстоящите два месеца ще бъдат изпълнени с тежка политическа реторика, която ще разделя, а няма да обединява българите, може вместо да мотивира избирателите да гласуват, за пореден път да бъде предпоставка да не го направят. Затова да проведем изборите колкото се може по-скоро", каза още премиерът. Припомни, че тази година ни чакат не само парламентарни, но и президентски избори, и обясни, че не трябва влизането ни в еврозоната да бъде похабено от политическа реторика, която да отблъсне инвеститорите. После върна папката на президента и директно му предложи дата за изборите - 29 март.

Президентът взе празната папка обратно и обяви, че "в близките дни" ще даде втория мандат на ПП-ДБ, както и че се надява на "едно добро темпо, така че да не бавим изборния процес". Желязков не остана за среща на четири очи, поздрави се с вицепрезидента Илияна Йотова и екипа им и напусна сградата, не спря за коментар и пред медиите.