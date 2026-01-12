Цяла нощ обработват улици, за да няма ледена парализа във Велико Търново

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Цяла нощ се обработваха улици във Велико Търново, за да няма ледена парализа на града.

"Още към 5ч. тази сутрин във Велико Търново бяха опесъчени всички основни улици, маршрутите на градския транспорт, към училища и детски градини, здравни заведения, както и голяма част от вътрешните отсечки в кварталите", посочват от местната управа.

Кметът Даниел Панов координира дейностите, екипи обхождат целия град.

Машините за снегопочистване и обработка излязоха още с понижаването на температурите снощи и работиха през цялата нощ.

Към 7ч. тази сутрин техника работи и по останалите второстепенни улици.

Екипи на ОП "Зелени системи" са разпределени по обществените пешеходни пространства.

На територията на общината пътищата също са нормално проходими при зимни условия. Рано тази сутрин допълнителна техника е насочена към пътя в посока с. Беляковец, където е имало навявания.

За сигнали - 0887209451 и 062619102, дежурен в Община Велико Търново.