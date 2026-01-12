ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Младежи опитаха да пазаруват с фалшиви евробанкнот...

Времето София -3° / -4°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22072390 www.24chasa.bg

Цяла нощ обработват улици, за да няма ледена парализа във Велико Търново

Дима Максимова

[email protected]

1036
Машините опесъчаваха през цялата нощ Снимка: Община Велико Търново

Цяла нощ се обработваха улици във Велико Търново, за да няма ледена парализа  на града.

"Още към 5ч. тази сутрин във Велико Търново бяха опесъчени всички основни улици, маршрутите на градския транспорт, към училища и детски градини, здравни заведения, както и голяма част от вътрешните отсечки в кварталите", посочват от местната управа.

Кметът Даниел Панов координира дейностите, екипи  обхождат целия град.

Машините за снегопочистване и обработка излязоха още с понижаването на температурите снощи и работиха през цялата нощ.

Към 7ч. тази сутрин техника работи и по останалите второстепенни улици.

Екипи на ОП "Зелени системи" са разпределени по обществените пешеходни пространства.

На територията на общината пътищата също са нормално проходими при зимни условия. Рано тази сутрин допълнителна техника е насочена към пътя в посока с. Беляковец, където е имало навявания.

За сигнали - 0887209451 и 062619102, дежурен в Община Велико Търново.

Машините опесъчаваха през цялата нощ
Работници опесъчаваха ръчно тротоари и спирки
Градският транспорт се движи безпрепятствено от ранните часове
Машините опесъчаваха през цялата нощ
Работници опесъчаваха ръчно тротоари и спирки
Градският транспорт се движи безпрепятствено от ранните часове
Машините опесъчаваха през цялата нощ
Работници опесъчаваха ръчно тротоари и спирки
Градският транспорт се движи безпрепятствено от ранните часове

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: В задния двор на Тръмп нищо ново