Ударно борят леда по улици и подходи към училища, здравни заведения и гари в Трявна

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Обработването на улиците против заледяване на територията на община Трявна продължава, предвид минусовите температури и студеното време. Това заяви кметът г-н Денчо Минев като подчерта, че от 5 часа тази сутрин екипите на трите снегопочистващи фирми към Консорциум ДЗЗД „Зимно поддържане" са на терен и се поддържа непрестанна връзка с тях.

„Машините обработват пътните платна против заледяване с необходимите инертни материали за осигуряване безопасността на движение на всички шофьори. Обходени са централните градски части на Трявна и Плачковци, както и жилищните квартали, включително пътища и подходи към болница, поликлиника, образователни заведения, институции, ЖП гара, автогара и пр.", допълни още той.

Служителите към Комуналните услуги на Община Трявна също са на терен и посипват с пясък мостове, тротоари, стълбища. Превантивната дейност продължава и през следващите часове, като обстановката се следи непрекъснато.

Гражданите могат да подават сигнали на тел. 112 за спешни повиквания, както и на тел: 0677 6 24 96 – „Информация", Община Трявна.