В Габрово главните пътища са почистени, на Шипка е -7 градуса

В Габрово главните улици са почистени и обработени. Основните пътища, в това число подходите към лечебните и здравните заведения, училища и детски градини са почистени и без заледявания в града и селата.

Поетапно се отработват и сигналите за заледени улици в града и селата.

Всички градски и извънградски транспортни линии се изпълняват се по график, посочват от местната управа.

На прохода Шипка видимостта е нормална, пътна настилка е заснежена, снежна покривка е 10 см, температурата -7⁰C.

Агенция „Пътна инфраструктура" апелира шофьорите да тръгват с автомобили, подготвени за зимни условия, да карат със скорост, съобразена със зимните условия, да не предприемат рискови маневри, както и изпреварване на снегопочистващата техника. Блокирането на движението от превозни средства, които не са подготвени за зимни условия, затруднява пътуването на всички останали шофьори и работата на снегопочистващата техника.