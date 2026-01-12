ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Младежи опитаха да пазаруват с фалшиви евробанкнот...

Времето София -3° / -4°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22072547 www.24chasa.bg

В Габрово главните пътища са почистени, на Шипка е -7 градуса

Дима Максимова

[email protected]

1060
Почистващата техника е на терен Снимка: Община Габрово

В Габрово главните улици са почистени и обработени. Основните пътища, в това число подходите към лечебните и здравните заведения, училища и детски градини са почистени и без заледявания в града и селата.

Поетапно се отработват и сигналите за заледени улици в града и селата.

Всички градски и извънградски транспортни линии се изпълняват се по график, посочват от местната управа.

На прохода Шипка видимостта е нормална, пътна настилка е заснежена, снежна покривка е 10 см, температурата -7⁰C.

Агенция „Пътна инфраструктура" апелира шофьорите да тръгват с автомобили, подготвени за зимни условия, да карат със скорост, съобразена със зимните условия, да не предприемат рискови маневри, както и изпреварване на снегопочистващата техника. Блокирането на движението от превозни средства, които не са подготвени за зимни условия, затруднява пътуването на всички останали шофьори и работата на снегопочистващата техника.

Почистващата техника е на терен Снимка: Община Габрово

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: В задния двор на Тръмп нищо ново