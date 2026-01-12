Линейка се заби в дърво на път за Спешна помощ в Завет, пациентката е пострадала

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Линейка катастрофира на път за Спешна помощ в град Завет, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Разград.

Около 01:20 часа на 11 януари 39-годишният водач на линейка е загубил контрол над автомобила, излязъл е извън пътното платно и се ударил в дърво.

При инцидента пациентката – 62-годишна жена от град Завет, е получила средна телесна повреда, включително счупване на лявата глезенна става.

По автомобила със специален режим на движение са нанесени значителни материални щети.

Пробата на водача за употреба на алкохол е отрицателна. По случая се води разследване.