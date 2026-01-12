Линейка се заби в дърво на път за Спешна помощ в Завет, пациентката е пострадала

Линейка катастрофира на път за Спешна помощ в град Завет, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Разград.
Около 01:20 часа на 11 януари 39-годишният водач на линейка е загубил контрол над автомобила, излязъл е извън пътното платно и се ударил в дърво.
При инцидента пациентката – 62-годишна жена от град Завет, е получила средна телесна повреда, включително счупване на лявата глезенна става.
По автомобила със специален режим на движение са нанесени значителни материални щети.
Пробата на водача за употреба на алкохол е отрицателна. По случая се води разследване.