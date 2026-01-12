Първите 3 електробуса пристигнаха в Пазарджик

В Пазарджик пристигнаха първите три електробуса, които ще се движат по улиците на областния град. Това съобщи кметът на общината Петър Куленски. Транспортните средства са осигурени по проекта „Изпълнение на мерки за подобряване на устойчивата градска мобилност", финансиран с европейски средства по Националния план за възстановяване и устойчивост.С тази инвестиция Община Пазарджик прави реална крачка към по-зелено бъдеще, устойчива мобилност и по-добро качество на транспортните услуги за всички граждани, коментира Куленски.

Той подчерта, че благодарение на новите тролейбуси въздухът в града ще бъде по-чист въздух с нулеви въглеродни емисии и по-малко фини прахови частици. Тъй като електробусите са безшумни, движението по улиците ще бъде по-тихо. Колите са оборудвани с камери, Wi-Fi, USB зарядни, климатик и електронни табла. В тях ще могат да се возят по 77 пътници - 27 са седящите места. Осигурени са 6 станции за бавно зареждане и една бърза зарядна станция. Вече бяха обучени водачи, техници и сервизни специалисти, които ще се грижат за безопасната и ефективна експлоатация на новата техника.

Очакваме скоро и останалите 3 електробуса, като с наличните 6 електробуса ще бъдат покрити над 90% от линиите на градския транспорт в Пазарджик, каза кметът Куленски.