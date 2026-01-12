При пътна проверка пипнаха горнооряховец обявен за международно издирване

Издирван мъж установиха служители на Пътна полиция, съобщи ОДМВР - Велико Търново.
В петък при проверка на 42-годишен от Горна Оряховица е установено, че той е обявен за международно издирване.
Уведомени са компетентните служби.
"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп
Издирван мъж установиха служители на Пътна полиция, съобщи ОДМВР - Велико Търново.
В петък при проверка на 42-годишен от Горна Оряховица е установено, че той е обявен за международно издирване.
Уведомени са компетентните служби.
Последвайте ни в Google News Showcase
Здравейте,
благодарим Ви, че четете "24 часа" редовно! Искаме да Ви поканим да се регистрирате безплатно в "24 часа", за да получите пълен достъп до архива на сайта, възможност да персонализирате новините, които четете и абонамент за нашия нюзлетър.
Благодарим ви!
Благодарим ви, че се включихте!