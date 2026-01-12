ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Младежи опитаха да пазаруват с фалшиви евробанкнот...

При пътна проверка пипнаха горнооряховец обявен за международно издирване

Дима Максимова

Издирван мъж установиха служители на Пътна полиция, съобщи ОДМВР - Велико Търново.

В петък при проверка на 42-годишен от Горна Оряховица е установено, че той е обявен за международно издирване.

Уведомени са компетентните служби.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

