Близо 385 хиляди посетители влязоха в музеите във Велико Търново през 2025 г.



Чуждестранният интерес расте с 8%, приходите – с над 28%

384 098 посетители са приели обектите и експозициите на Регионален исторически музей-Велико Търново през изминалата 2025 година.

Спрямо 2024 г. се отчита лек спад от 2% в общия брой на туристите, повлиян основно от увеличените входни такси и инфлационните процеси, които са се отразили най-вече върху българските посетители и организираните ученически групи. В същото време чуждестранните посещения нарастват с 8%, а приходите на музея бележат ръст от 28,5%, посочват от екипа.

„Вече 155 години Регионален исторически музей – Велико Търново съхранява и представя паметта на Старата столица и българската държавност. За нас е високо признание устойчивият интерес на публиката към музейните обекти и експозиции. Само през месец септември бяха реализирани над 450 екскурзоводски беседи, което е ясен знак за активния диалог с посетителите. По повод юбилейната годишнина през 2026 година сме подготвили богата програма от събития, насочени както към широката публика, така и към научната общност в страната и чужбина", отбелязва директорът на РИМ – Велико Търново д-р Иван Църов.

178 886 от туристите през изминалата година са чужденци, като най-голям ръст бележат посетителите от Румъния, които са се увеличили с над 27 % до 51 880 души. Нараснала са броя на посещенията от САЩ - 34 756, Франция – 10 970, Великобритания - 5 525, Германия – 7 852, Испания – 16 958 и др. Почти двойно през миналата година са се увеличили туристите от Азия - 13 237 души и Южна Америка- 1 579 души, а тези от далечна Австралия били 5 045-ма.

61 357 музейни посещения са регистрирани през май, а юни, август и септември през обектите и експозициите във Велико Търново и Арбанаси са преминали между 47000 и 50 000 туристи.

По традиция, най-посещаван музеен обект за Велико Търново е Архитектурно-музеен резерват „Царевец", който през 2025 г. е приел 209 875 туристи. 103 733 от тях са чужденци, което е със 17,49% повече в сравнение с предходната година. Историческата крепост е приела 30 386 ученици, 6 534 деца и 5198 студенти.

Разгледалите Мултимедийния посетителски център „Царевград Търнов" са 36 859, като от тях 16 530 са българи, 14 145 ученици и 2 104 деца.

Продължава да е траен интересът, особено на чуждестранните туристи, към музейните обекти в Арбанаси. От регистрираните общо 30 858 посетители в църквата-музей „Рождество Христово" 27 566 са чужденци, сочи статистиката. 24 869 са разгледалите „Констанцалиева къща", а 7 866 души е приела църквата „Св. Архангели Михаил и Гавраил". 20 347 са регистрираните посетители през 2025 година в църквата „Св. 40 мъченици",17 379 в музей „Възраждане и Учредително събрание", 7 867 в църква „Св.св. Петър и Павел" и 5 904 в „Сарафина къща".

Увеличени до 6 263 са посещенията в Археологическия резерват „Никополис ад Иструм", а крепостта Трапезица е приела 4 180 души.