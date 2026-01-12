Сестрата на Поли Културиста от "Наглите": Каза, че отива да се види с приятел за малко, но така и не се върна

Върнаха ми само колата, но нито една друга вещ на брат ми, не знам какво става с разследването, споделя притеснената роднина

"Поли каза, че отива да се види с приятел за малко, но така и не се върна. Преди да изчезне, бяхме на работа и всичко беше наред. Не знам какво се е случило." Това сподели една от сестрите на Прокопи Прокопиев, по-известен като Поли Културиста, от бандата на "Наглите" - Виолета Илиева, пред "България Днес".

Притеснената близка на кримката уточни, че разследващите не я държат в течение и няма представа какво се случва с брат й.

"Казаха, че ще се свържат с мен, когато има някакво развитие. Все още никой не ме е потърсил и не ми е казал нищо до този момент. Даже и нещата му не ми ги връщат. Върнаха само колата му", споделя Илиева, която няма представа какво се случва с брат й - дали е изчезнал, дали се е покрил и дали въобще е жив.

Поли Културиста се вижда с мистериозен приятел, преди да изчезне

Виолета Илиева каза, че Поли е помагал в ресторанта много и целият квартал го е обожавал

"Бяхме на работа и всичко беше наред. Каза, че отива при приятел за един час. След това трябваше да ходим да приберем сестра ни от Рибарица, но той така и не се върна. Нямам никаква представа кой е този негов приятел, с когото трябваше да се види. Не е споделял дали има проблеми или каквото и да е било. Не ми сподели нищо - каза, че се връща след час", разказва сестрата на Поли Културиста, който изчезна заедно с Ивайло Евтимов-Йожи и Даниел Димитров-Релето от бандата на "Наглите" преди месеци, но все още няма и следа от тях.

Илиева сподели, че след като брат й е излязъл от затвора, е започнал да работи в ресторанта й.

Повече по темата четете в "България днес".