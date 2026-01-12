Община Русе мобилизира екипи срещу обледеняването на улици и тротоари

Продължава интензивното обработване на улиците в Русе и пътищата в общината. Те са проходими при зимни условия, а основните артерии са почистени от снега до асфалт. Това съобщиха от пресцентъра на Община Русе.

Приоритет се дава и на предпазването от обледеняване на пътните платна и тротоари. Екипите полагат усилия за почистване на пешеходни участъци, тротоари и второстепенни улици.

През цялата нощ 15 машини на „Консорциум Еко Русе Груп" ДЗЗД третираха улиците в града, а през деня осем от тях ще продължат да поддържат проходимостта на градската мрежа. Седем снегорина на фирма „Берус" работиха в общината, а фирма „Пътинженеринг" пусна 15 машини в областта и поддържа денонощно входно-изходните точки на Русе.

В централната градска част е мобилизирана малогабаритна техника за по-прецизно почистване. Служителите на ОП „Комунални дейности" и ОП „Паркстрой" се включват в почистването на тротоари, алеи и централната градска част както с машини, така и ръчно.

Общественият транспорт се движи по определените маршрути и по график, с изключение на линия 10, която достига само до Касева чешма.

Общинските паркинги днес са безплатни. Това ще позволи на автомобилите да освободят участъци от улиците и снегът да бъде изринат основно.

Днешният ден е неучебен за всички ученици в общината. Детските градини и ясли, както и социалните услуги, работят в обичаен режим, като подходите към тях са своевременно разчистени.

Общинската администрация призовава гражданите да бъдат внимателни при движение и да съдействат за безпрепятственото почистване на улиците, като спазват правилата за движение и паркиране.

По данни на метеоролозите към 8 часа днес са измерени минус 5,9 градуса по Целзий, скорост на вятъра - 4 м/сек, снежна покривка - 22 см. И във вторник ще остане студено, като минималните температури ще са още по-ниски, а дневните слабо ще се повишат. Облачността отново ще се увеличи и на места в Северна България и Средногорието ще превали слаб сняг. Вятърът ще е до умерен, от запад-югозапад. В сряда ще започне бързо и чувствително затопляне. Облачността ще намалее до изясняване. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад.