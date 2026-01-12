ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Младежи опитаха да пазаруват с фалшиви евробанкнот...

24-годишна е в тежко състояние след катастрофа край Перущица

Кола по таван. Снимката е илюстративна.

Колата й се преобърнала в крайпътен имот

24-годишна водачка е в болница с опасност за живота след пътно произшествие край Перущица, съобщиха от МВР.

Сигналът за преобърнал се в крайпътен имот лек автомобил "Ситроен" е получен около 22.30 часа снощи в Районното в Стамболийски. От екип на спешна медицинска помощ в болница в тежко състояние е транспортирана водачката, която е пътувала сама в колата. Взета й е кръвна проба за химичен анализ. Местопроизшествието е запазено, извършен е оглед. Причините и обстоятелствата, довели до инцидента, се изясняват от служители на сектор "Разследване на престъпления по транспорта". Води се досъдебно производство.

