Борисов: Това правителство беше добро, но беше много тихо (Видео)

Това правителство беше добро, но беше много тихо. Ние винаги сме били против да се пъчим. Спряхме и лентички да режем, защото ги дразнехме с това. Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, след като премиерът в оставка Росен Желязков изненадващо се появи в президентството, за да получи първия мандат и веднага го върна.

"Неслучайно ГЕРБ е първа политическа сила в техните социологически проучвания. Това е благодарение на това, което направи правителството. Ние имаме абсолютното основание за всичко направено от нас, да направим заявка, че искаме да продължим да управляваме", посочи той.

И заяви, че искат да управляват пак, за да може ръста на икономиката и индустрията да продължи.

"От времето, в което създадохме ГЕРБ преди години, БВП на страната се е увеличил близо 4 пъти, тоест по-богата е станала България. Осигурихме най-големите инвестиции, дойде най-голямата оръжейна компания в Европа. 40% се е вдигнал износът на страната", допълни той.

"Да, скучно влиза еврозоната, без скандали. Има тарикатлъци, но като цяло един голям поклон на българския народ за това, че като цяло свиква, действа разумно, внимателно. След един месец ще забравят, че сме имали друга валута", каза лидерът на ГЕРБ.

"Понеже е модерно, всички казват: "Ако гласувате само за мене, ние ще направим, какво - не се знае, но ще направим нещо". Това повтарят всички, а Радев имаше едноличната власт 2 години и половина. Ние ще направим същата заявка и тук е вашата роля. Един от основните упреци са, че всичко сме направили, но Борисов не тропа по масата", каза той.

"От тези 11 месеца ГЕРБ може само да се гордее, да излиза с вдигната глава. И на нашите разочаровани избиратели за това, че не съм тропал по масата, им казвам, че когато има 90 депутата никой не може да ти се катери по гърба, когато имаш 66 - принуден си да правиш това", посочи Борисов.

"Свършихме си геостратегическите задачи и сега можем много търпеливо да продължим повишаването на доходите, но не само по инерцията на Василев със заеми и вдигане на пенсии, а индустрията и икономиката да ги произведат тия пари", допълни той.

"Много сложна коалиция беше отиващото си правителство - на малцинство. Въпреки това не мога да повярвам, че направихме всичко постигнато дотук. От десетилетия чакания Шенген, приемането в еврозоната на една маса с хората, които взимат решения в Европа. След три години абсолютно провален ПВУ успяхме да вкараме в България близо 5 млрд. лв.", каза лидерът на ГЕРБ.

"В последното правителство олевяхме заради БСП-ОЛ и "ДПС-Ново начало", които са крайно леви. Ние като консервативна дясна партия искахме да спрем харчовете. Трудно е, когато всичко друго е разточително, да се опитваш да спреш харчовете", посочи Борисов.

"Дойде най-голямата оръжейна компания в Европа да строи заводи у нас. И казаха: "Идваме, защото имаме доверие на Бойко". Пепергер го каза", обясни Борисов.

"Можем много да се гордеем, че само аз, само ние като партия не допуснахме нелегалните мигранти да се разхождат по улиците. Лично президентът Тръмп ме е питал как правим това. От кое да се срамува ГЕРБ? само добри неща сме направили", категоричен бе Борисов.

"Но да, имаше неща от протеста, които ние си знаехме, предвиждахме, че така ще станат и мисля, че абсолютно навреме, свършвайки работата...да можеше да има приет бюджет, но те дори и бюджет не искаха да приемат", каза още той.

В изявлението си Борисов отправи критики и към кмета на София Васил Терзиев във връзка с кризата с отпадъците в столицата. Според него управлението на общината не се справя с проблема, което създава напрежение за софиянци.