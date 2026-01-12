ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Младежи опитаха да пазаруват с фалшиви евробанкнот...

Криминално проявен задигна около 200 спортни долнища от кола на търговец в "Столипиново"

24 часа Пловдив онлайн

Пловдивският квартал "Столипиново".

23-годишен криминално проявен и осъждан пловдивчанин е в ареста на Шесто Районно след кражба, съобщиха от МВР.

В петък той откраднал около 200 спортни долнища от автомобила на търговец в квартал "Столипиново".

Към материалите по образуваното досъдебно производство са приобщени част от откраднатите артикули, иззети при залавянето на младежа.

Ден по-късно в районното управление бил задържан и друг 40-годишен познайник на служителите на реда. Срещу него е започнато бързо производство за противозаконно влизане в частен имот и кражба на полирмашина и други вещи.

