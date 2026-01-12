ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Разследват палеж на два луксозни джипа в Благоевград

Пожарна Снимка: Архив

Полицията и прокуратурата разследват палеж на два луксозни джипа в Благоевград. Сигнал за горящите коли е подаден около 3.30ч. На място са се озовали два екипа на пожарната и установили, че единият джип марка "Порше" гори на паркинг пред жилищна кооперация в квартал " Освобождение", вторият  БМВ в подземен паркинг на същата сграда. 

Двата автомобила са собственост на семейство, което се занимава с търговия на противопожарна техника. Наложило се евакуация на живеещите в блока, а огнеборците са предотвратили по-големи щети. Преглеждат се записи от камери в района, Разследващите са категорични, че става въпрос за умишлен палеж.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Пожарна

