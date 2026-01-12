Откриха издирвана от месец жена от Провадия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Млада жена, обявена за общодържавно издирване, е открита жива и здрава. 24-годишната Елена Симеонова от Провадия е била в неизвестност от 9 декември миналата година.

От полицията не съобщават подробности за причината поради която е изчезнала.



