Младежи опитаха да пазаруват с фалшиви евробанкнот...

Откриха издирвана от месец жена от Провадия

Надежда Алексиева

1744

Млада жена, обявена за общодържавно издирване, е открита жива и здрава. 24-годишната Елена Симеонова от Провадия е била в неизвестност от 9 декември миналата година.

От полицията не съобщават подробности за причината поради която е изчезнала.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

