Пиян намушка с нож 25-годишен при скандал заради момиче в Перник

Намушкаха с нож 25-годишен перничанин, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал малко преди полунощ на 9 януари в пернишкия кв. „Твърди ливади". Двама мъже на 25 и 29-годишна възраст се скарали и впоследствие по-големият намушкал с нож в областта на бедрото на левия крак опонента си. Пристигналите на място медици установили, че пострадалият е с две прободни рани и силно кръвотечение. Оказана му е спешна помощ, а след проведени бързи оперативно-издирвателни действия е задържан за до 24 ч. предполагаемият извършител.

В рамките на започнатото разследване е установено, че по първоначални данни спорът е възникнал заради момиче, а 29-годишният е бил употребил алкохол.

Уведомена е прокуратурата и е образувано бързо производство, работата по което продължава.