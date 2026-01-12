Нейнски: Операцията на САЩ във Венецуела, е това, което Русия искаше да направи в Украйна

Според бившия външен министър Надежда Нейнски операцията на САЩ във Венецуела, която е продължила само 4 часа, е това, което Русия е искала да направи в Украйна, но не е успяла за 4 години.

„Това е много тежък удар върху репутацията на Русия, която се оказа абсолютно неспособна да защитава своите съюзници", коментира Нейнски. „Многополюсният свят, за който Русия прокламираше и който беше в основата на създаването на блок от антизападни сили, на практика се оказа абсолютно „беззъб" . Нейни съюзници - Иран, който доставяше дронове, Китай и Индия, които купуваха петрола, определени държави от Африка и Латинска Америка – в момента всички са в шок, защото Русия не може да защити нито един от своите съюзници", коментира Нейнски.

Според нея в момента САЩ имат сериозно стратегическо предимство и се чувстват изключително силни, затова си позволяват силова политика. „Тук идва въпросът как Европа реагира на тази силова политика. Ние трябва да направим така, че да не допускаме принуда", каза Нейнски. И даде за пример заплахите срещу Гренландия. „Европейската политика трябва да направи това, което се случи във Венецуела, невъзможно да се случва в Европа. Тоест принудата да бъде невъзможна. Това може да стане, когато Европа придобие и развие геополитическа тежест", смята бившият първи дипломат. Тя коментира, че в последните години тази тежест я има много повече от преди, тъй като са взети решения, немислими преди.

Ето защо имало и външни интереси Европа да е разделена.

"От геополитическа гледна точка 2026 г. ще е изключително решаваща", посочи тя.

Тя очаква да се стигне до приключване на войната в Украйна. По думите ѝ има два варианта, по които да се стигне до мира. „Или Русия да бъде победена на бойното поле, или Украйна да получи достатъчни гаранции за своята сигурност. Според мен това, което в момента се прави от САЩ и от Европа, е намиране на вариант, в който да има достатъчни гаранции за Украйна, така че да не се стигне до възобновяване на конфликта", коментира Нейнски пред NOVA NEWS.

„Смята се, че комбинацията между санкции и силен военен натиск върху Русия ще има в крайна сметка резултат", коментира Нейнски.

Светът е едно много свързано помежду си място, коментира бившият външен министър.