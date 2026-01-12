Българският хелзинкски комитет закри приемната за правна помощ на мигранти и бежанци

На 1 януари 2026 г., точно три десетилетия след откриването ѝ през 1996 г., правната приемна към Програмата за правна помощ на бежанци и мигранти на Българския хелзинкски комитет прекрати дейността си, съобщиха от организацията.

Сред основните причини е световната финансова криза, засегнала международните хуманитарни структури и техните програми, включително и Върховния комисариат за бежанците на ООН – дългогодишен партньор на БХК още от създаването на бежанската му програма през 1994 г., с чиято подкрепа функционираше и правната приемна.

В продължение на години тя предоставяше ежедневни правни консултации, съдействие при обжалвания и процесуално представителство пред съдебни и административни органи на чужденци, търсещи или получили международна и временна закрила.

Дейността се осъществяваше в офисите на БХК в София (от 1996 г.), Свиленград (2014–2018 г.) и Харманли (от 2018 г.), както и чрез регулярни посещения във всички центрове на Държавната агенция за бежанците – в столичните квартали „Овча купел", „Враждебна" и „Военна рампа", в Баня, Пъстрогор и Харманли.

За изминалите близо 30 години помощ е била оказана на общо 209 703 бежанци, търсещи закрила и принудително разселени лица, като е осъществено и процесуално представителство по 3 326 съдебни дела, информират от Комитета.

От БХК подчертават, че ще продължат последователно да работят за намиране на устойчиви решения за възстановяване и развитие на тази дейност. До тогава организацията ще се стреми да оказва подкрепа и правен съвет по подбрани случаи на нарушения на правото на убежище и на основните човешки права.