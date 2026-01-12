Столичната община предвижда 155 000 евро за културни събития през лятото

Столичната община предвижда финансиране от 155 000 евро за „Лятна програма на Столична община", която включва безплатни културни събития на открити сцени в паркове и градини. Докладът на заместник-кмета по култура и образование Благородна Здравкова е част от дневния ред на предстоящото на 15 януари заседание на Столичния общински съвет (СОС), публикуван на интернет страницата на Съвета.

„Лятна програма на Столична община“ се организира всяка година в периода юни - септември и включва над 350 събития със свободен достъп за публиката в паркове, градски градини, площади, летни сцени на Столичната община и други открити пространства. Сред най-знаковите места, на които се организират събитията на открито са зелените площи около Регионалния център за съвременни изкуства „Топлоцентрала", лятната естрада в Борисовата градина, паркът „Заимов", Южният парк, Северният парк, Западният парк, парк „Гeo Милев", градината „Кристал". Общината поддържа дългогодишно партньорство с утвърдени културни оператори и творци като ежегодно надгражда своите съвместни инициативи, отбелязва зам.-кметът по култура на Столичната община.

До тази година Лятната програма беше обособена като раздел от Календара на културните събития, припомня вносителят на доклада. През последните години обаче събитията нa открито, които се реализират с подкрепата на Общината, се увеличиха в пъти и се превърнаха в едни от най-търсените културни прояви през летните месеци и основна част от културния афиш на София, подчертава Здравкова. По тази причина тя предлага на СОС обособяването на самостоятелна програма за летните културни прояви на открито.

Благородна Здравкова посочва още в доклада си, че подобрената в последните години инфраструктура за прояви на открити локации в града, надграждащият се опит на културните оператори и повишеният капацитет на администрацията на Столична община в логистичната подкрепа, са създали устойчиво партньорство по подготовката и реализацията на културни събития. Достъпът до тях е свободен, като по този начин се постига целта за поддържане, надграждане и предоставяне на културното разнообразие на града, както и се осигурява равен достъп на гражданите до все пo-широк спектър от културни събития, посочва още Благородна Здравкова в своя доклад до СОС.