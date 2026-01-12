Осъждан за убийство смолянчанин осакати другар по чашка в Пловдив, умря преди делото

Руси Илиев отишъл в Германия в хода на разследването, но убил човек и го върнали у нас да лежи

Делото за причиняване на тежка телесна повреда в Пловдивския районен съд срещу 32-годишния Руси Илиев от Смолян беше прекратено, след като стана ясно, че мъжът е починал пред декември. Процесът трябваше да тръгне днес, но съдия Методи Антонов обяви, че е получено копие от смъртния акт и това така и не стана.

Досъдебното производство е образувано преди повече от 5 г. На 3 юни 2020-а Илиев бил на събиране в квартал "Кючук Париж". Хората пили алкохол, яли и си говорели, когато около 23 ч. смолянчанинът стиснал юмрук и ударил с лакът стоящия отляво на него Димитър Михайлов. Потекло много кръв, на пострадалия била причинена разкъсно-контузна рана на окото, в резултат на която го загубил.

През 2021 г., когато разследващите опитали да установят местонахождението на Руси Илиев, открили, че той живее в Германия. Там обаче извършил убийство, за което бил осъден и чуждите власти го върнали у нас да излежи присъдата си. Предстояло най-сетне да започне делото срещу него и за телесната повреда, но това така и не стана.