Стартира проект за интелигентно управление на отпадъците в Несебър

Община Несебър обяви началото на мащабен международен проект, насочен към подобряване на екологичната среда и въвеждане на иновативни решения за управление на отпадъците.

Инициативата "Сътрудничество за интелигентни решения за управление на отпадъците и намаляване на замърсяването в градските, селските и крайбрежните райони на Черноморския басейн" се реализира в партньорство с водещи организации от Турция, Гърция и Грузия.

Основната цел на проекта е засилване на защитата и опазването на природата и биоразнообразието. Усилията са съсредоточени върху развитието на зелената инфраструктура и значителното намаляване на всички форми на замърсяване с акцент върху крайбрежните зони.

В рамките на проекта общината ще въведе конкретни мерки за подобряване на чистотата по плажните ивици и повишаване на обществената осведоменост.

Предвижда се модернизиране на плажовете Иракли и Свети Влас – централен, където ще бъдат разположени 50 нови бетонни кошчета и 10 метални контейнера за отпадъци, които да издържат на специфичните климатични условия.

Планирани са и специализирани семинари в местните училища, насочени към изграждане на устойчиви навици у подрастващите. Проектът включва и организиране на мащабни кампании за почистване, екологични детски лагери и събития за насърчаване на културата на разделно събиране и оползотворяване на отпадъците.

"Чрез този международен обмен на опит и инвестиции в инфраструктура Несебър утвърждава ролята си на община, ангажирана с бъдещето на Черно море. Нашата цел е не само да почистим, но и да променим трайно отношението към ресурсите и природата", заявиха от екипа на проекта, който е част от по-широката стратегия на община Несебър за устойчиво развитие и опазване на уникалното природно и културно наследство на региона.

Чрез съвместната работа с партньорите от Черноморския басейн ще бъдат приложени най-добрите европейски практики за интелигентно управление на градската и крайбрежна среда, категорични са от кметството.