Габриел Вълков: Ако искат да играя, бих се впуснал в битка за лидерството в БСП

Националният съвет начерта ясен път накъде отива БСП - на 7 и 8 февруари партията ще проведе своя конгрес, който ще даде оценка за участието в правителството и ще прекрати мандата на сегашния председател Атанас Зафиров. Това каза Габриел Вълков, председател на Младежкото обединение в БСП, в предаването "Лице в лице" по bTV.

Той обясни, че е обикалял структурите на партията. Чувстват обида, че техни предложения не са били взети предвид. "Закон за антиспекула - нашите партньори неглижираха този закон. Предлагал съм закон за студентското кредитиране, още не е приет. Има важни неща в държавата, но това не е равностойно партньорство. Искаме справедлива данъчна система, за да може богатите да плащат повече данъци - това също не беше прието", коментира Габриел Вълков.

Той обясни, че "не може правителство да се управлява от двама човека сутрин през медиите - често сме го казвали. Не видяхме реакция от страна на ръководството. Имаше нужда от преосмисляне, нямаше такава сделка."

"Киселова е жертва от страна на БСП. БСП трябваше да тропне по-силно на масата. Липсваше решимост. Нямаше чуваемост от страна на ръководството", каза лидерът на младежкото БСП. Той определи, че министрите на БСП не са имали грешки в правителството, нямало е корупционни политики. "В парламента също си свършихме работата", обясни Вълков.

"Партията усеща, че липсва чуваемост вътре в партията. Това са сигналите, които получаваме от София, от Варна, от Русе, от всички места. Това трябва да поправим на този конгрес. Трябва да изберем нов председател, който да обедини партията", каза Вълков. И не изключи самият той да се кандидатира. "Нека видим какво доверие ще ми дадат структурите. Ако искат да играя, бих се пуснал в такава битка, но не всичко е на всяка цена."

"След протестите не може да говорим за съвестно управление с ГЕРБ. Държавата има нужда от нови политици. Вярвам, че новите политици във всяка партия може да създадат новата политическа система. Два пъти сме подкрепяли Радев за президент. БСП вижда в него партньор", каза лидерът на младежите в БСП.