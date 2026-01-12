Мекицата край Рилския манастир поскъпна двойно, продават я по 1 евро

Мекицата, продавана в пекарна до Самоковската порта на Рилския манастир, от 1 лев до Нова година поскъпнала на 1 евро след 3 януари. Това казаха посетили Светата обител по празниците.

От НАП казаха, че при тях не е постъпил сигнал за новата евроцена на предпочитания от стотици посетители дневно деликатес.

Особено лятото пред пекарната при Самоковската порта има постоянно опашка от чакащи за хляб, за закуски и най-вече - за мекиците. Оказва се по празниците мекицата там вече е 1 евро. Без да има обявено поскъпване на брашното, водата, тока и др.

Ана Митова от пресцентъра на НАП коментира пред БНР, че ако тази информация се потвърди, ще разпоредят проверка. В Кюстендил се коментира и цената на дневната ски карта за пистите по Осоговската планина.

До 31 декември за ден се плащало 30 лева, от Нова година - 30 евро. От екипа на центъра казаха, че новата цена е 20 евро. Все още двете писти в планината не са пуснати в максимален капацитет - когато това стане, да заработят и двете, възможно е да има и покачване, добави служител на ски базата.