След 25 дни ваканция депутатите веднага подхващат Изборния кодекс

Още поне 3 спешни задачи има 51-ото НС, преди да остане в историята

Промените в Изборния кодекс влизат в дневния ред на парламента още в сряда. Тогава депутатите се връщат на работа след близо едномесечна ваканция - със седмица по-дълга от тази на учениците. Очакванията са 51-ото НС да има още около месец и половина живот, ако изборите са на 29 март, както поискаха ГЕРБ и ПП.

Още в първия си работен ден за новата година депутатите от правната комисия ще обсъдят промените в Изборния кодекс. Те са няколко, като последно на 18 декември нов проект внесоха от ПП-ДБ. Още миналия януари на първо четене бяха приети пет проекта - на “Възраждане”, БСП, ИТН, “Промяната” и ДБ. След близо едногодишно стоене “на трупчета” темата за Изборния кодекс стана спешно актуална заради предстоящия предсрочен вот.

Въвеждане на 100% машинно гласуване искат от ПП-ДБ. Президентът Румен Радев е на същата позиция и дори даде на партиите време, за да могат да отворят кодекса.

За да минат предложенията обаче, са нужни 121 гласа, което значи подкрепа от поне една от управляващите партии. По време на консултациите при Радев ИТН бяха категорични, че машинно трябва да е броенето на бюлетините. От ГЕРБ искат запазване на хартиената бюлетина, но също подкрепят електронното преброяване. БСП пък заявиха, че са “за” машинно гласуване, но не и в този му вид, без да уточняват значи ли това подкрепа за предложенията за промени в закона.

След 25-те дни пауза предстои да бъде гледано и искането за сваляне на охраната от НСО на лидерите на ГЕРБ Бойко Борисов и на ДПС-НН Делян Пеевски. Ако минат промените в закона за НСО,

единствено председателят на парламента ще бъде пазен от държавните гардове

Те бяха приети единодушно на първо четене от вътрешната комисия, но не стигна време за пленарната зала.

Още един законопроект за промени в закона на НСО чака своя ред и вероятно също ще мине през зала, преди 51-ото НС да остане в историята. С него ИТН иска да се върне правото на хората на президента да ползват коли на службата. Те бяха свалени от лимузините през октомври по идея на ДПС.

Време вероятно ще има и за предложението на ДПС Министерският съвет да приеме списък с базисни храни като брашно, хляб, мляко, месо, яйца, риба, захар и основни зеленчуци и плодове, които да влизат в т.нар. кошница на домакинството. При тях максималната надценка да е не повече от 20% за цялата верига – от производителя или вносителя през търговеца на едро до търговеца на дребно и крайните потребители, искат хората на Пеевски.

Нерешен остава и въпросът с антикорупционната комисия. ДПС и ПП-ДБ искат закриването ѝ. В последните дни на 2025 г. от Брюксел пък ни удържаха 10% от третия транш по ПВУ, защото парламентът така и не попълни състава ѝ, нито доказа пред Брюксел, че механизмът за разследване на главния прокурор работи. Това накара и Борисов вече категорично да се обяви за закриването ѝ.

И въпреки че кабинетът “Желязков” е в оставка, депутатите са внесли 45 въпроса към министрите.