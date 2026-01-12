Броим водолюбивите птици в България за 50-и път

Десетки членове на БДЗП, представители на държавни институции, експерти и доброволци ще се включат в мащабната инициатива, която се провежда едновременно в повече от 100 страни по света

Тази година ще се проведе 50-то юбилейно Среднозимно преброяване на водолюбивите птици у нас. От 15 до 18 януари 2026 г. Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) и Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) организират преброяване на зимуващите водолюбиви птици, в което ще се включат над 100 доброволци и членове на БДЗП и представители на партньорски организации в повече от 40 екипа. Те ще посетят всички големи водоеми в страната. В същия период ще бъдат преброени птиците и в почти всички европейски страни и държавите от Северна Африка и Близкия Изток. Ежегодната инициатива е на Международното бюро за изследване на водолюбивите птици.

В България ще бъдат обхванати над 250 влажни зони, включващи Дунавското и Черноморското крайбрежие, както и всички язовири, рибарници и реки във вътрешността на страната, където зимуват водолюбиви птици. „Целта на преброяването е да събере точна информация за броя, вида и разпространението на птиците, която да послужи за оценка на промените в състоянието на популациите на наблюдаваните видове. Това е показател за промените в средата, която обитават птиците и хората", коментира Свилен Чешмеджиев, координатор на преброяването от страна на БДЗП. „Тези проучвания са особено важни и актуални в контекста на темата за климатичните промени, която е на дневен ред в момента навсякъде по света и която засяга всеки от нас", допълни той.

България е предпочитано място за зимуване на редица водолюбиви птици. Сред тях са и видове, включени в Световния червен списък като ушатия гмурец, червеногушата гъска, малката белочела гъска, тръноопашатата потапница, ледената, кадифената и кафявоглавата потапница и други. Още през ноември бяха наблюдавани първите струпвания на северни видове, които редовно зимуват в нашата страна, като например големите белочели гъски, пойните и тундровите лебеди, звънарките, гмуркачите, нирците и др. В края на октомври бяха наблюдавани рекордните 4603 тръноопашати потапници в езерото Вая, край гр. Бургас, като техният брой надмина 5000 през ноември.

Преди Коледните празници бяха установени близо 25 000 големи белочели и 20 червеногуши гъски в района на Свищовско – Беленската низина. В началото на годината бяха регистрирани и големи струпвания на пойни и тундрови лебеди в района на Бургас, както и на различни видове патици и потапници в района на Шабленското и Дуранкулашкото езеро.

През тази година Международното преброяване на водолюбивите птици се провежда за 60-и път. То е един от най-мащабните граждански научни проекти, който играе огромна роля в глобалните усилия за опазване на природата. България е сред първите страни, които се присъединяват към инициативата, но ежегодно тя започва да се провежда от 1977 г. Начало на преброяването поставят Таню Мичев, Божидар Иванов и други орнитолози, които впоследствие са сред основателите на БДЗП, а от регистрирането на Дружеството - през 1988 г., БДЗП участва в организацията и провеждането му.

Партньори на БДЗП в преброяването са Изпълнителната агенция по околна среда, Сдружение за дива природа „Балкани", Българската орнитологична централа, Федерация „Зелени Балкани", Фонд за дивата флора и фауна, Фондация По-диви Родопи, ДПП „Персина" – гр. Белене, ДПП „Врачански Балкан" и ДНП „Централен Балкан". В полевите екипи ще участват и представители на НЛРС „Съюз на ловците и риболовците в България". Министерството на околната среда и водите (МОСВ) също има съществена роля в осъществяването на преброяването, осигурявайки автомобили и експерти от своите регионални звена, които ще извършват и проверки за нарушения на Закона за лова и опазване на дивеча. Язовир Искър и някои от водоемите в Софийско ще бъдат посетени от доброволци на клуб „Скорец" към Биологическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски".

Тази година преброяването се извършва в рамките на проекта „Заедно за природата" .

За проекта:

„Заедно за природата – граждани за зелено бъдеще" - с кратко име „Заедно за природата" - е тригодишен проект, насочен към опазването на природата чрез засилването на гражданското участие в сътрудничество с отговорния бизнес и местните общности. Това е един от трите стратегически проекти, финансирани от Швейцарско-българската програма за сътрудничество.

„Заедно за природата" работи за засилването на гражданското участие и многостранното сътрудничество в опазването на природните ресурси и биоразнообразието в България. Основните дейности включват гражданската ангажираност чрез „гражданска наука", подкрепата на устойчиви земеделски и туристически практики, повишаването на капацитета на неправителствени организации и институции, застъпничеството за природозащитни политики и комуникационни кампании.

Проектът се изпълнява от консорциум от осем организации с над 30-годишен опит в опазването на природата и укрепването на гражданското общество: шест български и две швейцарски.

Изготвено с подкрепата на Швейцарско-българската програма за сътрудничество, Механизъм за гражданска ангажираност и прозрачност (МГАП) 2024-2029. Изразените възгледи и мнения са изцяло на втора/авторите и не отразяват непременно тези на правителствата на Швейцария и България.