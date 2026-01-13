Бил ли е цар Петър в термите на “Акве Калиде” – тайната разбулва печат на голям владетел от X век

Римски басейн от мрамор, монети и художествена керамика са сред откритията на археолозите

Къпал ли се е цар Петър – най-дълго управлявалият български владетел, в древните терми "Акве Калиде" край Бургас? А може би това е бил предшественикът му цар Симеон?

Загадката ще бъде разкрита, след като бъде проучена една изключително ценна находка, открита при последните разкопки на "Акве Калиде" през 2025 г. Археолозите, които проучват комплекса в продължение на няколко години под ръковдството на доц. Димчо Момчилов, попаднаха на изключително ценен печат на български владетел от X век. В центъра “Акве Калиде” е представен модел на римска баня.

"Такъв печат се открива за първи път в нашия регион

и според предварителните данни най-вероятно е на цар Петър, но допускаме, че може да е и на цар Симеон, тепърва предстои да видим", каза пред "24 часа" ръководителят на проучванията доц. Момчилов.

Според опитния археолог сред останалите ценни находки са части от ранен римски мраморен басейн, в който са намерени много монети, както и красива художествена керамика.

Археологическите проучвания през изминалата година се провеждат в два подобекта на древните терми край Бургас. Основното проучване е в обсега на север-североизточната вътрешност на римската и ранновизантийската баня. Малко по-късно след заявено инвестиционно намерение на община Бургас за изграждане на външен открит басейн, който ще бъде свързан с действащия спа център в комплекса, започва проучване на терена. Там археолозите засичат бегли средновековни структури от ХI-ХIII в.

И на двата обекта е открит голям брой монети, но с различно представяне през различните периоди и епохи. Докато в банския комплекс преобладават античните, в сектора за бъдещия открит басейн доминират средновековните византийски монети.

Рядкост за тази част на света е монета на император Лъв VI

В обсега на един от басейните се открива голямо количество антични монети (Месамбрия и Аполония Понтика). В средновековния пласт е засилено наличието на монети на император Алексий Комнин (1081-1118), но най-вече и особено на монети от 20-30-те години на ХІІІ век. Голяма част от тях обаче са нечетивни или в много лошо състояние заради въздействието на минералната вода.

Особено ценни за установяване на посетителите на банския комплекс през вековете и провежданата кореспонденция са печатите. При последните проучвания са открити 6 средновековни печата, някои от тях са категорично датирани в ХI век, но други се отнасят за Х-ХI век. При проучванията на банския комплекс до момента е установено голямо количество басейни.

Между находките се открояват един печат на патрикий Николай, друг - на стратег, а последният намерен печат се свързва с български владетел от Х в.

"Измежду керамиката отново определен, макар и неголям, дял заемат римската и късноантичната, но се откроява византийската художествена керамика основно между Х и средата на ХIII век с изящни образци от белоглинена, монохромно сграфито, Зевксип, фино сграфито, трапезна керамика, произведени както във Византия, така и в съседни важни градски центрове като Анхиало, Созопол, Несебър", разказва Димчо Момчилов.

Без прекъсване от края на XII век се установява ирански внос на селадон

- вид керамика със специфичен синьо-зелен или нефритенозелен цвят, известен с изящната си красота и история, произхождащ от Китай.

При проучванията на банския комплекс до момента е установено голямо количество басейни. Сред тях е античен и средновековен, известен първоначално по сведенията на Константин Иречек. Той е преустройван на няколко етапа в различни исторически периоди. Част от него е унищожена или останала под по-късни или по-нови строителства. Но най-важното и значимо откритие в банския комплекс за 2025 г. е точно под античен и средновековен басейн – част от римски мраморен басейн.

"Археологическият сондаж установява 3 стъпала от полиран мрамор. Горното ниво на римския мраморен басейн кореспондира с частично проучения от 2015 г., тъй като върху по-голямата част от него е изградена турската баня", допълва доц. Момчилов.

Многократните разрушавания през вековете са оставили негативен отпечатък върху този изключителен археологически комплекс. Според екипа, който работи на терен през годините, ясно и отчетливо са регистрирани две големи унищожавания и опожарявания – веднъж през Античността от готите и втори път в средновековната епоха от кръстоносците. Следващите са при изграждането на турската баня и комуникациите за експлоатиране на минералната вода.

Безценно археологическо богатство е било варварски унищожавано цели векове

За съжаление, този негативен процес не е приключил и това са не само готи, кръстоносци и турци, но и съвременните български институции, обслужващи комуникациите и водата, рушейки културно-историческото наследство според доц. Момчилов.

Нов етап са предстоящите консервационни работи, чрез които ще бъде окончателно консервирана северната част на ранновизантийската баня заедно с аподитериум. Изпълнението на тези дейности ще позволи не само съхраняването на част от разкритите структури и тяхното експониране, но и

разширяване на социализацията на обекта

- изграждане на северното продължение на съществуващата пасарелка и достъп на посетителите към други части на античния и средновековен бански комплекс.

"Акве Калиде" e и един от най-атрактивните исторически обекти уникален по своята същност на територията на община Бургас, който успоредно с археологическите проучвания се развива като модерен културно-туристически център. В него хилядолетна история се преплита с разнообразни възможности за релакс и забавления.

Археологическите ценности – крепостните стени на древния град Терма, римските бани от I век сл. Хр. с топъл и студен басейн, различни средновековни помещения, са достъпни за туристите чрез изградените пасарелки, които улесняват разглеждането им.

Началото на туристическата обиколка на музейния комплекс започва от експозиционно ниво, което включва артефакти, открити на място – златни монети и накити, оловни печати, пособия за баня, керамика, мраморни декоративни детайли и надписи, култови предмети.

Разходката продължава към виртуална зона, в която посетителите попадат в красиви виртуални римски терми сред басейни и статуи. След като преминат през стаята на хрониките, могат да продължат своята разходка сред реални автентични руини на сгради от римско и византийско време.

В комплекса се намира реставрираната баня на Сюлейман Великолепни

При нейното възстановяване точно е спазена оригиналната визия, облицована е с мрамор и характерната за Ориента орнаментика. Автентичността се допълва от естествено и художествено осветление. Тя изпълнява функцията на действащ музей, в който посетителите могат да гледат филм, създаден на основата на 3D мапинга.

Той повежда туристите към виртуална разходка от времето на траките и легендата за Свещения извор на трите нимфи изцелителки през римската епоха, кръстоносните походи, до времето на Сюлейман Великолепни.

В съседство на турската баня е новият център "Акве Калиде", изграден от община Бургас. В него е представен модел на римска баня с топъл минерален и студен басейн, сауна, парна баня, детски басейн, място за масаж с билкови и естествени продукти.