Деница Сачева: ГЕРБ не може да бъде всичко - и проблеми, и решения

"Хората на площада бяха много и различни и никой не може да поеме отговорност кой с какъв интерес е излязъл там. Трябва да бъдем ясни, когато разграничаваме гражданския глас от криминалния интерес. Утре може да не са ГЕРБ на власт и пак да има протест. Има криминални интереси, които са били против членството на България в еврозоната. Ние сме със смирение към гражданския глас - към хората, които искат България да бъде по-добро място за живеене. С абсолютно уважение съм към всички, които имат критика и градивна критика към ГЕРБ." Това каза в предаването "Още от деня" на БНТ Деница Сачева.

"Винаги лидерите са на прицел и събират най-голямата емоция от страна на хората - както на подкрепа, така и на омраза. Много ясно казахме, че създадохме това управление, за да влезем в еврозоната, да спрем спиралата на нови избори".

Сачева обясни, че всяко управление, което изисква вземане на трудни и тежки решения, плаща политическа цена. Това е разделителната линия, по която трябва да бъдат определяни политиците.

"И преди, и сега сме отговорни. Това, от което държавата има нужда е оптимизъм и отговорност. Оптимизъм не като емоция, а като перспектива. Не виждам защо гражданите да гласуват за хора, които се самообвиняват или търсят виновния", каза още Сачева.

Тя припомни, че членството на България стартира още по времето на СДС, което сега е с ГЕРБ. По отношение на кабинет "Денков" не е имало такъв, а "Денков - Мария Габриел", категорична беше тя. Фактите били железни и ясно показват за какво става въпрос.

"ГЕРБ не може да бъде всичко - всички проблеми и всички решения. Опасявам се, че по този начин, по който вървят колегите от ПП-ДБ - са насаждане на негативизъм и омраза, мисля, че не мислят за деня след изборите. Ние мислим със сигурност. Ние сме в максимална степен умерени и смирени. Не може да говорим с коалиция с Възраждане по никакъв начин. Що се отнася за президента, нека видим какво предлагат на гражданите", каза Деница Сачева.