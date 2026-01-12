“Мнозинство” зад 29 март като дата на изборите (Обзор)

Година след като го излъчи за премиер, ГЕРБ отново изпрати Росен Желязков при президента, този път за да му върне празна папката

Избори на 29 март - около тази дата се оформи своеобразно “мнозинство”, след като първата и втората парламентарна сила настояха за провеждането на предсрочния вот в последната неделя на март.

Дата назова пред президента Румен Радев премиерът в оставка Росен Желязков, когато в понеделник изненадващо се появи на “Дондуков” 2 в ролята на кандидат за министър-председател, който от името на ГЕРБ да получи първия мандат. Точно година по-рано Желязков отново бе в тази роля при президента, но тогава върна папката пълна с имена и мандатът бе изпълнен с излъчването на коалиционния кабинет “Желзков”. Сега - както от ГЕРБ бяха обявили, той веднага върна на Радев мандата неизпълнен. И настоя за бързи избори още в края на март.

Предстоящите два месеца ще бъдат изпълнени с тежка политическа реторика, която ще разделя, а няма да обединява българите. Вместо да мотивира избирателите да гласуват, тя може за пореден път да бъде предпоставка да не го направят. Затова да проведем изборите колкото се може по-скоро, обясни Желязков пред държавния глава.

Ден по-рано за същата дата настоятелно призова и лидерът на “Продължаваме промяната” Асен Василев.

29 март изглежда най-реалистичен, тъй като на 4 април започва пролетната ваканция на учениците и тогава по традиция много семейства излизат в отпуск и пътуват из страната и чужбина.

Ваканцията на учениците е до 13 април,

понеделник, а следващата неделя - 19 април, е Великден, когато е абсурдно провеждане на избори. Изместване към края на април противоречи на всички политически заявки вотът да не се отлага прекалено.

Такива, изглежда, са и намеренията на президента, въпреки че досега избягва да посочи кога той вижда изборите - пред Желязков обяви, че “в близките дни” ще връчи втория мандат на ПП-ДБ, както и че се надява на “едно добро темпо, така че да не бавим изборния процес”.

В същото време парламентът има още няколко важни задачи, за да получим остатъка от първите два транша по плана за възстановяване. Въпреки че след конституционните промени отпреди 2 г. той не се разпуска до избирането на следващия, традиционно депутатите излизат във ваканция месец преди вота - за старта на агитацията.

22 март пък изглежда малко вероятен, тъй като това би означавало пришпорване на процедурите за мандатите и формиране на служебно правителство, което е нелека задача - първо да се намери желаещ от и без това краткия списък с възможни кандидати, да се формира кабинет и да бъде одобрен от държавния глава.

Наблюдатели вече се опасяват, че може да се стигне до блокаж, ако никой от “домовата книга” не пожелае да поеме отговорност. А според променената конституция президентът не може да насрочи изборите, докато не назначи служебно правителство. За това предупреди и бившият правосъден министър и секретар на Румен Радев по правните въпроси - Крум Зарков.

Като единствени потенциални премиери, които не са декларирали отказ, засега се сочат шефът на Сметната палата Димитър Главчев (вече бил два пъти такъв) и отстраненият от работа, но не и от поста си подуправител на БНБ Андрей Гюров, който бе депутат от ПП.

Вече е имало и случай, при който Радев да откаже да подпише указ за служебния кабинет - при Горица Кожарева заради избора ѝ на Калин Стоянов за МВР, и процедурата трябваше да тръгне наново. Така че и сега не е ясно колко време ще отнеме процесът.

Преди това обаче изглежда, че

рулетката с мандатите ще се извърти бързо

след старта в 10 ч в понеделник.

Политическото его в такива моменти е на последно място, винаги съм изповядвал това разбиране. Затова, когато нашият дълг беше оформен в стратегическия документ - програма на кабинета, основните цели бяха изпълнени, преценихме, че кризата не бива да става институционална и политическа. Ние сме последователна и предвидима партия, затова днес ще върна мандата като неуспешен, каза Росен Желязков на президента. Преди това обясни, че с решение на парламентарната група той е бил излъчен да вземе папката и да я върне.

Припомни, че на 15 януари миналата година също върна папката веднага, но тогава пълна с имена и още на следващия ден кабинетът беше гласуван в парламента и положи клетва. 15.01.2025 г.: Росен Желязков получи първия мандат и веднага го върна изпълнен. Тогава дойде с колеги депутати от ГЕРБ, някои от които бъдещи министри. Снимка: Йордан Симeонов

ПП-ДБ също обявиха, че ще върнат веднага втория мандат, когато президентът им го връчи. После Радев трябва да реши коя от останалите групи да получи третия. Вече пълзят теории за кабинет с третия мандат, като един от “говорителите” на тезата е Нидал Алгафари. Според него можело БСП да получи третата папка и да бъде подкрепена от партии, които се притесняват от изпадане в новия парламент - като ИТН, АПС и “Величие”. Но те общо имат под 100 депутати, а и отделни фигури в БСП декларираха, че партията няма да задържи мандата. По Коледа стават чудеса, но тя мина, коментира пък Делян Добрев от ГЕРБ.

Не се е чуло досега Радев да е започнал официално сондажите за служебен премиер. Омбудсманката Велислава Делчева разказа, че не е търсена за среща, и потвърди, че ако президентът я покани, ще отиде само за да откаже. Бойко Борисов на първата пресконференция на ГЕРБ, след като спечелиха последните избори през 2024 г. Снимка: 24 часа

Борисов: Правителството направи много, макар и тихо. Имаме основание отново да поискаме властта

В очакване на вота градовете да не изглеждат като София - смрад и мръсотия, заръча той на кметовете от ГЕРБ

Отиващият си кабинет “Желязков” е бил успешен, затова от ГЕРБ отново ще искат да управлява. Тази заявка направи лидерът им Бойко Борисов на партийно съвещание, след като премиерът в оставка Росен Желязков взе и веднага върна неизпълнен първия мандат на президента.

Неслучайно ГЕРБ е първа политическа сила в социологическите проучвания. Това е благодарение на това, което направи правителството. Ние имаме абсолютното основание за всичко направено от нас да направим заявка, че искаме да продължим да управляваме, посочи Борисов пред актива си.

На срещата в централата на партията лидерът беше събрал някои от кметовете на ГЕРБ, както и министри, за да ги подготви за предстоящата кампания и да им обясни защо пак отиваме на избори.

След връщането на мандата очакваме много бързо избори. Но хората очакват от вас, кметовете, работата да не спира, затова не искам градовете да изглеждат като София - затънали в боклук, поледица, мръсотия и смрад. Задълженията на кметовете са да продължат с пълна сила започнатите проекти. Софиянци имаме рядкото нещастие да ни управлява такъв кмет. Ако това, което се случва в момента, се беше случило при Фандъкова, щяха да искат да се закрие ГЕРБ като партия, поръча на хората си бившият премиер.

В 20-минутно изявление, излъчвано в социалните мрежи, той отчете успехите на кабинета, както и грешките на ГЕРБ - най-вече това, че са били “твърде тихи”. Разказа, че не обича да се пъчи и спрял да реже лентички, за да не се дразнят другите партии, но избирателите им искали от него твърда ръка и да “тропа по масата”. Това може да стане с 90 депутати, но при 66 си принуден да се съобразяваш, обяснявал им той.

Като успехи на партията изреди четирикратния ръст на брутния вътрешен продукт от първия кабинет на ГЕРБ насам, по-големите инвестиции, най-вече в оръжейната индустрия и сделката с “Райнметал”, които ще строят два завода у нас.

Шефът на оръжейния концерн му казал, че идва в България, защото “вярва на Бойко”. Също и битката с нелегалната миграция - лично президентът Доналд Тръмп го питал как се справя.

Като силен момент на правителството изведе най-вече влизането в еврозоната - първо положителния конвергентен доклад, а после и “скучното” и плавно фактическо приемане на еврото от 1 януари.

От тези 11 месеца ГЕРБ може само да се гордее, да излиза с вдигната глава. (...) Свършихме си геостратегическите задачи и сега можем много търпеливо да продължим повишаването на доходите, но не само по инерцията на (Асен) Василев със заеми и вдигане на пенсии, а индустрията и икономиката да ги произведат тия пари. Много сложна коалиция беше отиващото си правителство - на малцинство. Въпреки това не мога да повярвам, че направихме всичко постигнато дотук. От десетилетия чакания Шенген, приемането в еврозоната на една маса с хората, които взимат решения в Европа. След три години абсолютно провален ПВУ успяхме да вкараме в България близо 5 млрд. лв., обобщи Борисов.