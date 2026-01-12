Студент създаде приложение за сигнализиране на препятствия по пътищата и тротоарите в столицата

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

20-годишен студент от Техническия университет в София създаде онлайн платформа за сигнализиране на препятствия по пътищата и тротоарите в столицата.

Тихомир Гърменлиев разказа пред БНТ, че го е вдъхновило това, че живее в квартал, в който тротоарите не са в много добро състояние.

"Всъщност исках, може би, по един начин да направим нашия град по-достъпен", коментира той.

Проектът „SOFaccess" представлява дигитална карта на София, на която можем да видим различните проблеми в пешеходните зони и да подадем сигнал.

„За проблеми от типа на – разбити тротоари, такива, които са повдигнати от дървета, такива, които въобще не съществуват, липсващи или повредени капаци на шахти, неработещи асансьори или ескалатори в подлези", обясни Гърменлиев.

Всеки може да влезе в платформата и да докладва за проблем, като сканира QR код, който е поставен на различни публични места в София – спирки, трамваи, подлези.

Подаването на сигнал става в няколко стъпки. Трябва да изберете местоположение от картата, да опишете проблема и да прикачите снимка.

Проектът е част от „Академия за визионери" на Столична община, която дава възможност на млади и креативни хора да реализират своите идеи в полза на обществото. „SOFaccess" е един от наградените, а Любов Костова е ментор на проекта.

Въпреки че платформата работи отскоро, вече има подадени над 210 сигнала, които отиват към общината.

Тихомир Гърменлиев: „Ние не искаме да противоречим по някакъв начин на общината, искаме да помогнем единствено, като по този начин им дадем карта с всички проблеми в София, и след това да могат лесно да планират къде могат да заложат пари за ремонти", каза още създателят на платформата.

Платформата е безплатна и не изисква регистрация. Подаването на сигнал е анонимно. Достатъчно е само човек да има отношение към заобикалящата го среда и да поеме инициатива за промяна.

„Можем да подобрим качеството на средата в София с малки стъпки. Докладването на един сигнал в проекта „SOFaccess" отнема по-малко от една минута. И с тази малка стъпка можем да допринесем да живеем в един по-достъпен и красив град и така един ден наистина да живеем по-приятно", каза още Гърменлиев.