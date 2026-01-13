Цената на 10 вота за 5 години: близо 1 млрд. лева

Сметката тепърва ще расте, но вече в евро

Поредните избори са напът, както и рискът от влизане в нова спирала на предсрочни вотове, както вече прогнозират редица анализатори и партийци. А сметката от предишния цикъл политически турбуленции, приключил миналата година (всъщност явно само паузиран), е близо 1 млрд. лв. Толкова е похарчила България за избори от 2021 до последните на 27 октомври 2024 г.

За този период българите отидоха 10 пъти до урните.

7 пъти гласувахме за представители в Народното събрание

и по един път за депутати в Европейския парламент, за президент и за местна власт.

Че е даден милиард, изчисли шефката на социалната комисия на парламента Деница Сачева след гласувата оставка на кабинета “Желязков” преди празниците. Проверка в данните на Института за развитие на публичната среда показва, че сметката е сравнително точна - похарчени са общо около 930 милиона.

На първите избори за 2021 г. през април общият разход е 108,8 млн. лв., като 43 млн. от тях са за машинно гласуване и 63 млн. - за подготовка на изборите. Победител тогава е ГЕРБ с 26,18% от гласовете, следва току-що изгрялата партия на Слави Трифонов ИТН със 17,66% и БСП с 15,01%. Избирателната активност е вдигната от протестите през 2020 и началото на 2021 г. - 50,61%.

Още същата година следват нови избори, тъй като победителите няма с кого да се коалират. За вота на 11 юли са дадени “само” 74,1 млн. лв., защото голямата инвестиция в устройствата за гласуване е направена по-рано. Разбивката е 5,9 милиона за машини и 68,2 милиона за подготовката на вота. ИТН вече е победител с 66 депутатски места, ГЕРБ са втори с 63, а БСП има 36. Избирателите пред урните в разгара на отпускарския юли спадат на 42,19%.

Годината е рекордна откъм избори - през ноември са 2 в 1 за парламент и президент. Струват 149,7 млн. лева - 25,9 млн. за машинно гласуване и 123,8 млн. за подготовка на двойното гласуване. С тях в парламента нахлува “Продължаваме промяната” с 67 места, следвани от ГЕРБ-СДС с 59, третото място е за ДПС с 34 народни представители. Румен Радев с лекота печели втория си мандат. Активността на вота за НС е 40,50%.

Кратък е животът на кабинета начело с Кирил Петков и изборната спирала продължава с нова дата - предсрочен вот на 2 октомври 2022 г. Той струва малко над 80 милиона - 9,7 млн. лв. за машини, 71 млн. за останалата подготовка. В новото 48-о събрание Бойко Борисов се завръща като първа сила, втори са “Промяната”, трети устойчиво се класира ДПС. Трендът активността да спада продължава - гласуват 39,41% от избирателите. След дълги и драматични преговори се ражда кабинетът на сглобката между ПП-ДБ и ГЕРБ начело с акад. Николай Денков и вицепремиер Мария Габриел, която зарязва заради това поста си на еврокомисар. Той изкарва една година, до предвидената ротация не се стига и българите отново са призовани пред урните през април 2023 г.

Този вот чупи всички рекорди с

цена от 188,1 млн. лв. - 16,5 милиона за машините и 171,6 млн. лв за подготовката. От “златните” избори победител е ГЕРБ, ПП-ДБ успяват да задържат второто място, трета сила става “Възраждане”, активността е около 40-те процента.

И миналата година на два пъти имаше избори. Първо на знаковата дата 9 юни, когато съчетаните за национални и за европейски депутати гълтат общо 118 милиона. Вота на НС печели отново ГЕРБ и отново партийната математика не позволява мнозинство. ДПС вече са се изкачили до втора сила, ПП-ДБ са трети, а активността бележи печалния рекорд от

едва 34,41% гласували

През октомври 2024 г. бе избран сегашният 51-и парламент, за което гражданите платиха 116 млн. лв. от данъците си. От тях 8 милиона са за машините, които обаче междувременно са превърнати само в принтери - дават разписки, които после се броят ръчно. Именно заради огромните грешки в протоколите този вот стана първият, след който с решение на Конституционния съд резултати бяха отменени частично и нова сила влезе в НС - “Величие”. Парламентът бе и първият с две групи на ДПС в него, преди “Новото начало” да спечели съдебния спор срещу алианса на Доган.

През октомври м.г. гласуваха 38,94% от избирателите.

Местните избори през есента на 2023-а са излезли 188,1 млн. лв., те донесоха историческите за ПП победи в София и Варна на Васил Терзиев и Благомир Коцев, които пък после донесоха на двамата (особено на варненския кмет) исторически главоболия...

План-сметката за предстоящите напролет избори е първата, която данъкоплатецът ще трябва да осребри в евро.