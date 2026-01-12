Напускал ли е Божков страната през 2020 г., питат съдиите по делото за побоя над Слави Ангелов (Обзор)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Магистратите отказаха да разпитват Бойко Рашков и бизнесмените Орлин Алексиев и Михаил Иванов

Има ли данни бизнесменът Васил Божков да е напускал страната през 2020 г. На този въпрос трябва да отговори Главна дирекция “Гранична полиция” до 18 март, постанови Софийският апелативен съд по делото за побоя срещу главния редактор на “168 часа” Слави Ангелов.

Процесът тръгна на втора инстанция в понеделник.

Разследващият журналист беше жестоко пребит пред дома си на 17 март 2020 г. Подсъдими са близнаците Георги и Никола Асенови и Бисер Митрев.

На първа инстанция преди година те получиха по 5 години затвор

Името на Васил Божков е споменато по делото от ключовия свидетел Ивайло Серафимов като човека, дал парите за побоя над журналиста. Точно за това адвокатите на близнаците и Бисер Митрев поискаха да се установи дали той е бил по това време в страната. Магистратите уважиха искането, макар че е известно, че през януари 2020 г. Божков замина за Дубай малко преди да му повдигнат обвинение по т.нар. хазартно дело.

Бисер Митрев В хода на разследването за побоя над Слави Ангелов доказателства за някакво негово участие не са събрани.

Апелативните съдии отказаха Васил Божков, Бойко Рашков и бизнесмените Орлин Алексиев и Михаил Иванов да бъдат разпитани по делото. Техните имена също се споменават от Ивайло Серафимов. В молбата по доказателствените искания на адвокат Ина Лулчева, която защитава близнаците, било посочено, че Серафимов твърдял, че “отговарял за нелегалното производство на цигари, което пък Рашков покровителствал”. По отношение на Серафимов магистратите поискаха справка колко досъдебни проиводства има срещу него в прокуратурата. Пак до следващото заседание трябва да бъде направена техническа експертиза, която да покаже дали телефоните на близнаците и Бисер Митрев са засичани в района на автомивка на бул. “Ломско шосе” през март и април 2020 г.

Това е заради показанията на свидетели с тайна самоличност, които

твърдят, че са присъствали на разговор на тримата подсъдими,

на който те обсъждали как са пребили Слави Ангелов.

Прокуратурата и повереникът на журналиста адвокат Надежда Ковачева настояват за по-строги наказания.

Делото ще продължи на 18 март, до когато трябва да се отговори на поставените от съда въпроси.