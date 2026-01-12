Катастрофа на столичния бул. "Александър Малинов"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Катастрофа е станала на столичния бул. "Александър Малинов" в понеделник вечер, съобщиха очевидци във фейсбук групата "Катастрофи в София".

На кадрите се вижда една кола, която е излязла от пътя и друга, която се е преобърнала странично. Според свидетели се е чул "страшен трясък".

На място има линейка, полиция и пожарна. Към момента няма данни за пострадали.