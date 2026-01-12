ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

(Анти)симпатизанти преброиха върху ръката на Радев...

Времето София -8° / -8°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22077771 www.24chasa.bg

Катастрофа на столичния бул. "Александър Малинов"

5544
Катастрофа на столичния бул. "Александър Малинов" Кадър: Фейсбук/Galina Slaveeva

Катастрофа е станала на столичния бул. "Александър Малинов" в понеделник вечер, съобщиха очевидци във фейсбук групата "Катастрофи в София". 

На кадрите се вижда една кола, която е излязла от пътя и друга, която се е преобърнала странично. Според свидетели се е чул "страшен трясък". 

На място има линейка, полиция и пожарна. Към момента няма данни за пострадали. 

Катастрофа на столичния бул. "Александър Малинов" Кадър: Фейсбук/Galina Slaveeva

Току-що на бул. Малинов Оказаха се две катастрофи една до друга. Чу се страшен трясък преди това.

Публикувахте от Galina Slaveeva в Понеделник, 12 януари 2026 г.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: В задния двор на Тръмп нищо ново