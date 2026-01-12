Старозагорец умъртви познат с тухла и вила, иска от съда в Пловдив да не лежи до живот

В основата на зверството е жена

55-годишният Камен Георгиев, осъден на доживотен затвор за убийството на свой познат, когото ударил с тухла, а после и наръгал с вила, поиска по-леко наказание от апелативните магистрати в Пловдив. Зверството е извършено на 7 юни 2024 в местността Бойчо бунар край Стара Загора и в основата му стои жена.

Камен Георгиев бил с приятелката си на гости на 38-годишния Милко Георгиев. Пиели и слушали музика, но в едни момент домакинът поискал жената да остане при него през нощта. Камен Георгиев се ядосал, взел тухла и ударил другия мъж няколко пъти с нея по главата, после го ритнал по стълбите. Жената се изплашила и избягала. Нападателят също си тръгнал, прибрал се вкъщи, преоблякъл се, взел една вила и се върнал в дома на Милко. Пробол го няколко пъти и когато се уверил, че е мъртъв, си тръгнал, оставайки вилата, забита в тялото на жертвата. Въпреки това Камен Георгиев твърди, че е действал под афект, и затова поиска по-леко наказание.

Прокуратурата настоя доживотната присъда да бъде потвърдена. Камен Георгиев е осъждан много пъти за кражби и вече веднъж за убийство, освободен е предсрочно условно от затвора през 2014 г.

Апелативният съд в Пловдив ще се произнесе в законовия срок.