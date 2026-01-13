ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Общината изгуби дело за боклука в една зонa, в дру...

Времето София -2° / -4°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22078354 www.24chasa.bg

Делян Пеевски: Кмете, София е в криза! Оставка!

3636

Месеци наред столицата на България, най-големият град, в който живеят една шеста от хората в тази страна, градът, посещаван от над милион български и чуждестранни туристи годишно, тъне в боклук и мръсотия, това заяви лидерът на ДПС-Ново начало Делян Пеевски в позиция, разпространена от пресцентъра на партията.

Ето и цялото му изявление:

Кой разпореди това безобразие?!?

Отговорът е много лесен - кметът на София Васил Терзиев.

Кмете, София е в криза с боклука! За този провал изходът е един - незабавна оставка!

Още днес ние ще сезираме МОСВ/ РИОСВ - София и МЗ/ РЗИ - София за спешна оценка на риска за живота и здравето на хората - за незаконните сметища, за несъбраните битови и промишлени отпадъци и нарушенията на Закона за управление на отпадъците и Закона за здравето. Време е за действия.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Политика

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: В задния двор на Тръмп нищо ново