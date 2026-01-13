Мъж от Плевен не може да плати данъците си и да мине технически преглед

Пламен Цветанов от Плевен от 10 дни не може да си плати местните данъци и такси. На 5-и отишъл в общината и му казали, че в момента превалутирали и го върнали. След това пращал приятели и пак нямало резултат. Но заради неплатените данъци не можел да мине технически преглед на колата си. В момента автомобилът на бащата на 3 деца е оставен на паркинг в пункта за технически преглед. Отговорили му, че системата може би ще тръгне днес и той трябва да плати на ръка, съобщи Нова тв.

По-късно стана ясно, че проблемът е оправен и гражданите на Плевен могат да плащат данъците си.